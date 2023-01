Maloobchody v Praze trpí, ničí je šetřící zákazníci i flexibilní konkurence

16:38

Hluboký pokles reálných mezd domácností a slabá spotřebitelská důvěra. To jsou podle aktuálních analýz některé důvody klesajících tržeb v obchodech a službách. Pociťují to hlavně malí a střední podnikatelé či živnostníci. Začnou se jejich provozovny ztrácet z mapy hlavního města? Na to má odpovědět letošní rok.