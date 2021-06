No, tak někomu spadl most. Znalec se bojí covidu, nepřišel k soudu

„V pátek jedenáctého (června) jsem byl na druhé vakcíně. Plná účinnost vakcíny, devadesát pět procent, je po dvaceti dnech. Po první dávce je to jen padesát procent. Proč bych riskoval svoje zdraví jenom proto, že někomu něco spadlo? Proč bych to dělal, kristepane,“ řekl iDNES.cz Marek. Dodal, že od 1. července je soudu k dispozici.



Jeho posudek je přitom zásadní pro obžalobu, kvůli které stojí před soudem dva muži – projektant a autor lávky profesor Jiří Stráský a bývalý šéf oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký.



Stráského viní žalobce z nedostatečného dozoru nad stavbou lávky a technických chyb při jejím projektování. Semeckého pak z toho, že lávku nenechal včas opravit, přestože měl dost důkazů o jejím havarijním stavu.



Oba muži vinu odmítají a oba už několik měsíců čekají na to, až znalec Marek přijde k soudu, svůj posudek v jednací síni odprezentuje a oni budou moci na jeho expertizu reagovat.



Jiní dva znalci se už projektanta Stráského před soudem zastali. Jeden z nich uvedl, že korozi konstrukce způsobilo používání zakázané posypové soli.



Podle slov druhého byly projekt i výpočty v pořádku, zásadní vliv na zřícení měla povodeň z roku 2002. Oba zkritizovali provedené opravy i to, že k nim projektant nebyl přizván.



VIDEO: Lávka, kterou jsem před lety vyprojektoval, není ta, co se v roce 2017 zřítila, řekl její autor

Znalec Marek, který vypracoval posudek pro policii, má jiný názor. K soudu byl předvolán už třikrát. Pokaždé se omluvil.



Omluvy 14. – 16. 7. 2020 – nebylo konáno pro omluvy znalce Ing. Jaroslava Marka, ale také jiných znalců a žádosti o odročení obhájce JUDr. Jiřího Vlasáka z důvodu plánovaných dovolených, 15. – 17. 9. 2020 – bylo konáno, znalec Ing. Jaroslav Marek se omluvil z hlavního líčení ze zdravotních důvodů, 21. – 22. 4. 2021 – bylo konáno, znalec Ing. Jaroslav Marek se v předstihu omluvil z hlavního líčení ze zdravotních důvodů, k hlavnímu líčení nebyl předvolán, 17. 6. 2021 – bylo konáno, znalec Ing. Jaroslav Marek se omluvil z hlavního líčení ze zdravotních důvodů. zdroj: Tereza Leskovjanová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 7



Marek tvrdí, že zatím poslední předvolání obdržel 11. června, v den svého druhého očkování a necelý týden před plánovaným hlavním líčením.



„Všechno zrušit kvůli tomu, že to někdo pošle na poslední chvíli, není moc slušné. Tyhle věci se posílají s měsíčním předstihem,“ řekl znalec.



Zopakoval, že k soudu ve čtvrtek 17. června nepřišel proto, že to bylo příliš brzy po aplikaci druhé dávky vakcíny.

„Jsem v rizikové skupině, letos mi bude sedmdesát let. Nemíním být na intenzivní péči jenom proto, že někomu spadnul most,“ uvedl znalec.

„Nedělá to dobrý dojem. Vypadá to, že jeho argumenty asi nejsou silné a pořád schovává hlavu do písku,“ komentoval sérii jeho omluv projektant Stráský.



V rámci obhajoby si připravil podrobnou prezentaci o téměř dvou stech stranách, pomocí které se snaží dokázat, že jako autor lávky za její pád nemůže.



Marek odmítá, že by se obával názorového střetu se Stráským a proto k soudu dosud nedorazil. „V žádném případě se konfrontace neobávám. Jsem na to také připraven. Určitě bude překvapen,“ uvedl Marek.



Autor článku jel za znalcem domů, chtěl získat jeho vyjádření na kameru. Na zvonění domovního zvonku nikdo nereagoval. Při „vytočení“ čísla Markova mobilního telefonu, bylo slyšet až na ulici, jak přístroj v rodinném domě zvoní. Nikdo ho však nezvedal.



Znalec později zavolal zpět a potvrdil, že je z obavy před covidem doma. Proč zvonění u branky ignoroval, nevysvětlil. „Copak takhle se chodí, když jste nezvaní? To je trochu drzý postup,“ prohlásil.

Nemám křišťálovou kouli, řekl soudce

Předseda senátu Dalibor Ryšlavý zatím znalcovy omluvy akceptoval. Nově chce Marka předvolat v termínu na konci srpna.

„Mohl bych mít poznámku? Když bylo odročeno první jednání, tak pan inženýr Marek napsal, že v létě nepracuje. Přijde toho čtyřiadvacátého?“ zeptal se Ryšlavého profesor Stráský.

„Řekl, že už bude doočkován, tak uvidíme. Nemám křišťálovou kouli, skutečně nevím, jestli pan Marek přijde,“ odpověděl mu soudce.

VIDEO: V Troji se zřítila lávka přes Vltavu, zranili se čtyři lidé

Lávka z roku 1984, která spojovala Troju s Císařským ostrovem, se zřítila v prosinci 2017. Při jejím pádu utrpěli čtyři chodci těžkou újmu na zdraví. Oběma obžalovaným mužům hrozí za nedbalostní obecné ohrožení až osm let vězení.



Hlavní město Praha od nich žádá 8,2 milionu korun, které metropole vynaložila na odstranění zřícené konstrukce. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu a dva ze zraněných požadují dohromady přes 200 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.