Ukazují, že sport může být zábava. Trenéři ve škole baví děti a těší učitele

„Pan trenér nám na začátku řekl, že budeme pořádně blbnout, pak jsme řádili s míčem i bez míče,“ řekl Tonda. Adrian dodal, že se jim hodina tělesné výchovy líbila. Ani jeden ale neplánuje ragby zařadit mezi své kroužky.

Provoz financuje zřizovatel školy a náklady pro jednu třídu vycházejí na 25 tisíc korun za rok, tedy okolo tisíc korun na jednoho žáka.“Naposledy u nás byl basketbalista. Pak jsme tady měli fotbalistu, ragbistu, paní s gymnastikou, judo. Teď nás čeká tanec. Někdy se ale stává, že něco očekáváme, nějaký sport, pak se z nějakého důvodu ten trenér nedostaví a vrátí se nám fotbal, ten máme nejčastěji. Někdy se nám ty sporty opakují, protože trenér nepřijde a nevím někdy úplně proč,“ říká Zuzana Jedličková, učitelka 2. třídy ze Základní školy T. G. Masaryka v Ruzyni.

Funguje od roku 2018. Program využívá 15 městských částí v Praze. Celorepublikově se zapojilo 225 škol ve 40 lokalitách.400 trenérů 39 různých sportů vyučuje kolem 32 tisíc dětí. Projekt je pro žáky 1. až 4. třídy prvního stupně základní školy. Podle údajů WHO se Česko dostalo v roce 2021 na 1. místo v nadváze dětí a 27 % dětí ve věku 5 až 17 let trpí obezitou. Zdroj: Trenéři ve škole

Jeden instruktor působí na konkrétní škole vždy pět týdnů a připravuje obsah jedné ze dvou povinných hodin tělesné výchovy týdně. Poté ho vystřídá jiný lektor z místního sportovního klubu a děti si tak v jednom školním roce vyzkoušejí osm různých sportů. Ačkoli zakladatelé programu usilují o to, aby se děti v tělesné výchově potkaly se sporty, které by si jinak nevyzkoušely, v mnohých případech chybí trenéři.

Děti zájem mají, ale trenéři nejsou

„Počet dětí, které potom chodí na nábory, není malý. Spíš je problém s počtem trenérů, kteří by se mohli dětem věnovat a jsou špatně odměňováni v kontextu s tím, jak důležitá a náročná je jejich práce,“ tvrdí manažer rozvoje programu a trenér Ondřej Lípa. To potvrzuje i Jiří Vaněk, zakladatel Judo Academy, největšího klubu juda v Česku, který s iniciativou spolupracuje šest let a působí ve školách v šesti městských částech. „V klubu je 2 850 členů a 50 trenérů, ale z toho ne všichni jsou schopni být součástí programu ve školách a učit v dopoledních hodinách. Jednu dobu jsme posílali deset cvičitelů do škol, teď jich je jen pět,“ říká Vaněk.

Trenéři před svým působením ve školách absolvují školení, které trvá čtyři dny. Zaměřuje se na pedagogiku, vývojovou psychologii, psychomotoriku a zdravovědu. „Cílem je, aby kromě svých znalostí a dovedností uměli pracovat v tandemu s pedagogy a vzbudili u dětí zájem a vztah k pohybu. Je nutné děti v tomto raném věku nezahltit monotónní činností,“ doplňuje Lípa.

Program je určen pro první stupně základních škol. „Mateřská škola je zaměřená na zábavnější formu, děti jsou tam pořád v pohybu. Na prvním stupni ale děti zažívají zásadní zásek pohybový i pozornostní, protože v té chvíli přicházejí do fáze, kdy je na ně vytvořen tlak, musí se soustředit a sedět, na to ve školce nejsou zvyklé. Na prvním stupni s nimi pracují učitelky, které učí všechny předměty, matematiku, češtinu, prvouku a tak dále. K tomu musí udělat pro pětadvacet dětí super tělocvik, to je náročné,“ komentuje Lípa.

Lekci obvykle připravuje trenér a učitelky jsou k dispozici jako asistentky. „Dáváme dopomoc a dohlížíme na bezpečnost toho provedení. Ale víceméně do toho nezasahujeme, pokud o to dotyčný trenér nepožádá,“ komentuje Jedličková. Prvky, které malé žáky nadchnou, zapisuje a fotí. „Potom to využíváme na hodinách bez trenéra a dalších akcích, třeba na škole v přírodě,“ dodává Jedličková, podle které se děti v době covidu odnaučily pohybovat a úzkostlivější jsou prý také rodiče. Své potomky z hodin tělocviku omlouvají nejen po nemoci a antibiotikách, ale i po rýmě.

Trenéři podle Jedličkové pomáhají, aby děti tělocvik víc bavil a těšily se na něj. „Za sebe mohu říct, není to výzkum, ale mé pozorování, že děti v Praze 6, kde naši trenéři působí v tělocviku nejdéle, jsou o kousíček šikovnější a gramotnější než v jiných městských částech. Je tam i o něco vyšší zájem o judo na kroužcích v odpoledních hodinách,“ uzavírá Vaněk.