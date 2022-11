Nutkání škrtit se chtěl zbavit v Bohnicích, v léčebně u něj našli oprátku

Chris, jak chce být v mužském rodě oslovován, se narodil jako žena, ale cítí se být mužem a přeje si změnu pohlaví. Nemůže ale podle svých slov brát hormony, protože by byl ještě agresivnější.

Podle státního zástupce v Psychiatrické nemocnici Bohnice loni v srpnu „vlivem nutkavých myšlenek na ublížení druhým a jejich usmrcení, zejména zdravotní sestry, která jej sexuálně přitahovala, si představoval, jak ji škrtí, což ho sexuálně vzrušovalo, kdy pro realizaci své představy si zhotovil z teplákové šňůry oprátku, pomocí které chtěl zdravotní sestru zezadu fyzicky napadnout a uškrtit, přičemž oprátku si schovával v osobních věcech a byla bez jeho přičinění nalezena a zajištěna zdravotní sestrou při balení jeho věcí“.

K soudu přivezla obžalovaného z Bohnic policie. Plnoštíhlý transsexuál s vlasy sepnutými do culíku přišel do jednací síně o berlích a choval se plaše. S obžalobou z přípravy vraždy, za niž mu ze zákona hrozí 12 až 20 let vězení, nesouhlasí.

„Kdybych chtěl něco udělat paní sestřičce, tak... já jsem to řekl sám, že mě něco takového napadlo. Takže se necítím vinen. Oprátku jsem udělal tak den předtím, než byla nalezena. Původně jsem ji chtěl na sebe, ale pak jsem měl myšlenky na paní sestřičku. Oznámil jsem to paní doktorce,“ řekl obžalovaný.

Předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová měla další otázky, obhájkyně však po poradě s klientem oznámila, že dál není schopen „fyzicky vypovídat“.

„Můžu ještě jednu otázku?“ zeptala se soudkyně. „Ano,“ odpověděl Chris K. „Proč jste tu oprátku schovával?“ –⁠ „Bylo mi to trapný, nechtěl jsem, aby to našla,“ uvedl obžalovaný. „Původně jsem to nechtěl udělat. Je mi líto, že se to stalo,“ dodal.

Škrtič koček

Z výpovědí svědků, především lékařů, vyplynulo, že Chris K. původně kontaktoval anonymní linku Parafilik určenou lidem s neobvyklými sexuálními touhami, fantaziemi či impulsy. Svěřil se, že obden škrtí kočky, což ho vzrušuje. Mrtvá zvířata měl zahrabávat v lese. Zároveň pociťoval nutkání ubližovat lidem, preferuje děti ve věku 4 až 7 let nebo starší atraktivní ženy nad padesát let.

Odborníci z linky, na kterou se obrátil, mu neúspěšně zkoušeli najít pomoc v Brně. Uspěli až v pražských Bohnicích, kam Chris K. sám o své vůli nastoupil loni v červenci.

Jeho agresivní představy v polovině srpna zesílily. Chris K. se tehdy svěřil primářce, že má sebevražedné sklony a nutkání někoho usmrtit. V průběhu hospitalizace ho například zaujala čtyřletá holčička, kterou viděl v areálu nemocnice.

Požádal o změnu medikace a byl přemístěn z otevřeného oddělení na uzavřený pavilon, kde byl pod dohledem kamer. Právě před stěhováním z jednoho oddělení na druhé u něj jedna ze sester našla oprátku s flexibilním okem, kterou bylo možné silně utáhnout.

„Oprátka byla jeho, měl to připraveno vůči nějaké osobě na oddělení 23. Měla to být žena nad 50 let. Tvrdil mi, že se mělo jednat o spolupacientku, která si s ním měla hodně povídat, prý ho to lákalo,“ řekl u soudu jeden z tamních primářů.

Podle jiných svědků si však oprátku připravil na zdravotní sestru. Ta u soudu vypovídala jako poškozená.

„Byl velmi tichý, všech se stranil, převážně se zdržoval na pokoji. Nevybavuji si, že by si víc povídal s nějakým jiným pacientem. Vždycky bydlel na pokoji sám. Bylo to v rámci bezpečnostních opatření, těžko se dalo odhadnout, jak bude reagovat. Podle mého osobního názoru tam rizika jsou,“ uvedla žena, která se o tom, že měla být obětí útoku Chrise K., dozvěděla až později na policii.

Její kolegyně, která oprátku v pacientových věcech našla, se z dnešního hlavního líčení omluvila. Soud ji chce vyslechnout, předsedkyně senátu proto avizovala, že hlavní líčení odročí.

Obžalovaný Chris K. nemá rodinu, nějaký čas pobýval v dětském domově. U soudu zaznělo, že byl v dětství sexuálně zneužíván. Nyní má přítelkyni, s níž je zhruba dva roky. Matku své partnerky o svých sklonech a nevyřešené sexualitě informoval.