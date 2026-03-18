Na vině je čtyřměsíční výluka, která začne v sobotu 21. března a potrvá až do pátku 17. července.
Opravovat se bude tramvajová trať v úseku Chotkovy sady – Brusnice. Změny doznají linky číslo 22 a 23, které zmíněný úsek „objedou“ po paralelní trase vedoucí přes Hradčanskou, Prašný most a na Brusnici, kde se napojí na svou pravidelnou trasu.
Zároveň se mění i trasy historických linek 41 a 42, stejně jako linky 12. Ta z Malostranské nepojede přes Chotkovy sady na Letnou, ale od řeky odbočí na Čechův most.
Pro autobusové linky 143, 149 a 180 se po tuto dobu ruší zastávka Prašný most ve směru na Dejvickou.