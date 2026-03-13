Nehoda se stala v pátek okolo 14:30 v Bělohorské ulici na Praze 6. Při vyprošťování dívky pomáhal i jeřáb, který tramvaj nadzvedl. Následně zasáhli hasiči.
„Dívka utrpěla po tvrdé srážce s tramvají zranění neslučitelná s životem,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Policisté se aktuálně zabývají okolnostmi tragédie, dodal mluvčí.
Smrtící neznalost: chodci stále nevědí, že tramvaj na přechodu prostě nezastaví
Tramvajová doprava mezi Malovankou a Bílou Horou se zastavila před 14:15. Omezení se dotklo linek 22 a 25. Dopravní podnik tramvaje nahradil autobusy.
V loňském roce v Praze při srážkách tramvají s chodcem zemřeli dva lidé, stejně jako o rok dřív, vyplývá z údajů DPP. Takových střetů se loni v hlavním městě odehrálo 72, což bylo o 12 případů méně než v roce 2024.
