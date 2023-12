Tramvaj s Ježíšem budí rozpaky. I taková reklama je v pořádku, říká DPP

„Ta tramvaj je tak hustě polepená obrázky Krista, a to i zevnitř, že to nejde nevnímat,“ svěřuje své rozpaky po jízdě linkou osm jedna z cestujících. „Sugestivní tvář a asociace stříkanců krve ve mně vzbuzovala tíseň,“ dodává žena s tím, že se jí kvůli výlepům necestovalo dobře.

Náboženská tramvaj v Praze budí vášně

Kampaní s Ježíšem chce Apoštolská církev přivést lidi k víře. „Jedná se o projekt, který má zvýšit povědomí o Ježíši Kristu a křesťanství moderním, nenásilným způsobem,“ píše se v textu, který se objeví po načtení QR kódu umístěného na jednom z obrázků. Následují informace, jak kampaň finančně podpořit.

„Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) nepronajímá klientům reklamní plochy na dopravních prostředcích napřímo, máme transparentně vysoutěžené nájemce, kteří DPP platí smluvní roční nájem za všechny pronajaté plochy bez ohledu na to, jestli jsou obsazeny reklamou či nikoliv,“ vysvětluje Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace DPP.

Ježíš kodex neporušuje

Nájemci pak pronajímají konkrétní plochy koncovým klientům a současně podle Šabíka plně odpovídají za nasazovanou reklamu. Ta musí být v souladu s platnou legislativou i s kodexem reklamy Rady pro reklamu.

„Tento konkrétní případ DPP konzultoval i s kolegy z ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy pozn. red.) a ani jedna ze společností na objednané reklamě neshledala rozpor s platnou legislativou ani s kodexem reklamy,“ uzavírá Šabík.

Kontroverzi v nedávné době vzbudily i další reklamní polepy na tramvajích.

„Mají projíždět Prahou tramvaje, které budou lákat do erotického klubu, a je v pořádku, aby tramvaj fungovala jako náborová kampaň na náboženské organizace?“ ptal se i primátor pro dopravu Zdeněk Hřib na síti X v narážce právě na polepy s Ježíšem nebo tramvaj s reklamou na striptýzový klub.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Patří podle vás takové reklamy na tramvaje? Zajímá mě váš názor! 👍



Mají projíždět Prahou tramvaje, které vás budou lákat do erotického klubu? A je podle vás v pořádku, aby tramvaj fungovala jako náborová kampaň na náboženské organizace?



Nebo by to chtělo pravidla pro polep… https://t.co/b0CSVpxTyI https://t.co/gcGXgMtPLP oblíbit odpovědět

Naopak kampaň výrobce nudlového pokrmu vyvolala posměch cestujících kvůli nápisu „Pikantní jízda s nudlemi“, kteří tramvaj překřtili na vagony nemocných.

„Z mého pohledu je nutné aktualizovat pravidla, protože některé reklamy na vozech tramvají za mě nesplňují parametry, které by měly,“ vysvětluje Hřib. Město by si podle něj mělo stanovit kodex vlastní a nemělo by být ve vleku reklamní asociace, která zastupuje subjekty, které na komerčním trhu působí.

Vedení města se v poslední době snaží pročistit ulice metropole od reklamního smogu, což se podařilo na nově zrekonstruované stanici Jiřího z Poděbrad. Do místního tubusu s eskalátory se prozatím reklama nevrátila. „Požádal jsem o to DPP, zajímá nás zpětná vazba od cestujících,“ dodává Hřib.

Boží chuť je problém

Na dotaz redakce MF DNES, zda reklamní počin s Ježíšem není v rozporu s etickým kodexem reklamy, vysvětluje Marek Hlavica, výkonný ředitel Rady pro reklamu (RPR), že zmíněný polep na tramvaji neviděl a zatím nepřišel ani žádný podnět od občana, kterým by se komise zabývala.

„Je ale také nutné podívat se do etického kodexu na našich stránkách a ověřit si, zda jde o nějaké porušení,“ říká s dovětkem, že kdo jiný než církev by měla propagovat Ježíše. „Reklama na jogurt s Ježíšem a sloganem, že má boží chuť, to už bychom jako problém řešili,“ upozorňuje Hlavica.

Podněty pro prošetření konkrétní reklamy mohou lidé podávat prostřednictvím webových stránek RPR. Zde je formulář, v němž je nutné uvést také ustanovení kodexu reklamy, s kterým oznamovatel shledává reklamu v rozporu. Podle kodexu například reklama nesmí obsahovat nic, co by hrubým způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.

V případě, že RPR shledá reklamu závadnou, vydá doporučení o jejím odstranění. „V případě nerespektování doporučujících rozhodnutí může RPR předat podnět příslušnému živnostenskému úřadu, který má zákonem danou pravomoc udělovat sankce,“ dodává Hlavica.