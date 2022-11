Získali jsme dva velké pozemky na další školy, raduje se starosta Prahy 9

Co plánujete v následujícím volebním období jako starosta Prahy 9?

I nadále nám chybí školy. Teď dokončujeme jednu v ulici U Elektry a její kolaudace by měla být příští rok v červnu. Připravíme architektonickou soutěž, která by určila, jak se uvedená škola bude rozšiřovat. Také se nám podařilo získat dva velké pozemky na další školy. Školství pro nás samozřejmě bude jednou z priorit.

Plánujeme také zlepšit kvalitu všech „devítkových“ škol. Na jednu stranu se u nás rodí hodně dětí, zároveň nám druhá část populace výrazně stárne. Máme sociální služby na vysoké úrovni, nicméně potřebujeme kapacity posílit. Chceme rozšířit dva domovy seniorů. Důležité pro nás je také rozšiřování parků i různých herních prvků ve veřejném prostoru. Velkým problémem je doprava. Nejen každý obyvatel Prahy 9 každé ráno vidí, jak je městská část mimořádně ucpaná. Může za to hlavně nedokončený Pražský okruh.

Ale to je projekt Ředitelství silnic a dálnic, které spadá pod ministerstvo dopravy, kde má vaše ODS svého ministra.

Já také budu lobbovat pro to, aby se pravidla pro výstavbu podobných projektů výrazně změnila.

Týká se vás rovněž projekt Městského okruhu...

Přes Prahu 9 povede část tohoto vnitřního okruhu, na kterou bychom chtěli napojit Vysočanskou radiálu. Tímto by mělo dojít k odvedení provozu ze směru od Mladé Boleslavi a Teplic. Důležité pro nás je, aby tento tranzit nevedl přes sídliště Prosek ani přes Poděbradskou a Kolbenovu.

Letos jste byl také – již podruhé – zvolen do pražského zastupitelstva. Je možné, že vás uvidíme v pozici pražského radního?

Pokud se zjistí, že pro řízení města bude to nejlepší, když se stanu radním, tak se tomu přizpůsobím. V takovém případě si myslím, že bych pracovně nezvládal být zároveň i starostou městské části.

Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Hlavními tématy jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.

Jaká gesce by pro vás byla jako pro radního přijatelná?

Finance, tato problematika hodně souvisí i s rozvojem území.

Kdybyste byl radním pro oblast financí, tak byste ve funkci nahradil Pavla Vyhnánka z Prahy sobě. Toho vaše kolegyně z ODS a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija chválila. Co byste chtěl v oblasti řízení městské kasy změnit?

Pavel Vyhnánek působil profesionálně. Na druhou stranu by si radní pro finance měl také umět dupnout a říct, že vyhazovat veřejné finance by se nemělo. Myslím si, že v tomto ohledu byl Pavel Vyhnánek slabý, i když neříkám, že by si vůbec nedokázal stát za svým. Je však nutné v tomto směru působit výrazněji a silněji.

Myslíte si, že by v minulém volebním období město v některých rozpočtových kapitolách vysloveně hýřilo penězi?

Například v sociální oblasti se toho moc nepostavilo, a přesto rozpočet této kapitoly narostl. Takové věci je potřeba hlídat. V době, kdy se připravoval rozpočet na rok 2019, jsem Pavlu Vyhnánkovi říkal, že je potřeba se připravit na krize, o kterých jsme v té době ještě nevěděli, jakou budou mít podobu.

Také jsem mu říkal, že rozpočet není možné zvětšovat úměrně s tím, jak rostou jeho příjmy. Objem běžných výdajů je nutné udržovat maximálně na uzdě. A zrovna v tomto se městu moc nedařilo. Vůbec nemám pocit, že by některé příspěvkové organizace začaly poskytovat lepší služby, i když dostaly větší rozpočet.

Máte na mysli nějaký konkrétní příklad vyloženého mrhání financemi?

Ke každému konkrétnímu rozpočtu jsem pokaždé vypracoval podrobné poznámky s konkrétními příklady. Týkaly se naprosto všech kapitol.

Zmíněný Pavel Vyhnánek se v minulém volebním období také pustil do kritiky rozpočtového určení daní, které stanovuje, do jakého rozpočtu příslušná daň nebo její část plyne – a má to vliv i na rozpočet Prahy.

On byl jedním z tahounů té diskuse, ale žádný konkrétní návrh změn od něj za Prahu do vlády nepřišel ani za Babiše, ani za Fialy.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že vše spěje na magistrátu k povolební spolupráci SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s ANO a STAN. Neustrnula všechna ta vyjednávání?

Jak to dopadne, v tuto chvíli nikdo z nás neví. Já si myslím, že Piráti teď mají složitou vnitřní diskusi. Oni nás nutí ke spojenectví i s Prahou sobě, po které nikdo netouží. Teď jde o to, aby se Piráti začali chovat racionálně. Myslím, že udělali velkou chybu, když vytvořili vyjednávací dvojblok s Prahou sobě. Taková široká spolupráce by byla i podvodem na voliče. Celé minulé volební období jsme kritizovali, jak vládli. Povolební spolupráci s jedním z nich bychom ještě pochopili.

Na webu ODS se na vašem profilu píše, že jste občanským demokratem už od osmnácti let. Co vás ke vstupu do politiky tehdy vedlo?

Do strany jsem vstoupil v roce 1997. Ve stejném roce vyhráli sněmovní volby sociální demokraté a já levici nesnáším. Vstup do ODS jsem bral i jako způsob sebevyjádření k tomu vývoji. Také jsem si vždy představoval, kde by mohl být nový parčík nebo cyklostezka. Pořád jsem něco vylepšoval. Až v roce 2006 jsem byl zvolen do zastupitelstva Prahy 9.

Seriál Noví starostové Pražská redakce MF DNES přináší sérii rozhovorů s novými a staronovými starosty z hlavních městských částí v metropoli. Předmětem otázek jsou nejen současné problémy Pražanů, ale i stabilita radničních koalic a výhled do budoucnosti, jak chtějí nově zvolení zástupci veřejnosti svá území dále rozvíjet.