Musíme lidi zapojit do debaty o územním rozvoji čtvrtí, říká radní Prahy 8

Dostavbu Nové Palmovky, jeden z palčivých problémů Prahy 8, převezme i s budovou magistrát. Bylo těžké se na tom domluvit?

Trvalo to dlouho. Proběhlo mnoho analýz a my úplně nevěděli, co tímto majetkem máme dělat. Odsvěření se ukázalo jako jediná vhodná varianta. Městská část neměla dostatek peněz, aby tu budovu mohla dostavět. Vedli jsme spoustu právních sporů s Metrostavem. Magistrát je schopný tu budovu dostavět a dát do stavu, jímž se bude moci prezentovat našim občanům.

Radním jste čtvrtým rokem. Neberete jako problém křížení majetku mezi městskými částmi a magistrátem, potažmo státem? Jako nešťastné se ukázalo třeba toto dělení u nemocnice Bulovka.

Já v tom nevidím problém - v případě, že se protistrany chtějí dohodnout. Magistrát bohužel byl většinu tohoto období méně akceschopný, protože si místní Piráti nerozuměli s vládním hnutím ANO. To se bohužel promítalo i do finanční spolupráce a Praha se následně nemohla dostatečně rozvíjet. U městské části Praha 8 byla situace jiná. Naše složení bylo v podstatě stejné jako na magistrátu. Spoustu projektů jsme rozpracovali a chtěli bychom je dokončit.

Jak se vám spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje? Oblast Rohanského ostrova čeká poměrně velká revitalizace. Ta by navíc nemohla proběhnout bez peněz soukromých developerů. Cítíte někdy, že se vaše představy o rozvoji městské části nepotkávají?

Ne tak, jak tomu bylo kdysi. Město se snaží své území rozvíjet kultivovaně. Jinak tomu bylo v předchozích letech, kdy vznikala územní rozhodnutí bez jakékoli koncepce či studie. Chyběl názor občanů. My se snažíme občany do debaty na územním rozvoji začleňovat. Než se kopne do země, dopředu víme, kde bude stát jaký dům, jak bude vypadat infrastruktura, kde bude městská zeleň. Hodně vnímáme i demografický vývoj. Ve spolupráci s magistrátem plánujeme výstavbu dvou škol. Největší rozvoj čeká zmíněnou Palmovku a Rohan. Naopak sídliště Kobylisy již zahušťovat nechceme. Mělo by si zachovat svůj původní ráz. Spolupracujeme na tom se spolkem Krásné Kobylisy.

A daří se to? Na mnoha místech Prahy mi přijde, že majitel pozemku či nemovitostí si o něm rozhodoval podle libosti a nebral v potaz ani okolí, ani přání občanů.

Někde tomu tak opravdu bylo. Ono je to skutečně hlavně o tom, jak se zapojují místní. Třeba zmíněný spolek Krásné Kobylisy je velmi aktivní, je schopný mobilizovat mnoho lidí a lidé jsou na kobyliském sídlišti spokojení i díky němu.



Spolky a různá občanská hnutí jsou velký fenomén. Nemůže se ale stávat, že relativně malá skupina lidí, která je hodně slyšet, si díky němu prosadí svou na úkor většiny, včetně třeba starousedlíků?

To vnímám jako velký problém. Je to negativní aktivismus. Dnešní doba je bohužel taková, že politici jsou nuceni takovým akcím ustupovat, což nemá kladný vliv ani na rozvoj území, ani na kvalitu života občanů. Ze zkušenosti vím, že je těžké se tomu bránit. Ta v uvozovkách tichá většina, která se třeba tak obratně nepohybuje na sociálních sítích, se nevyjádří. Obrázek pak naopak vytvářejí ti, kteří ho malují zdánlivě za všechny. Ne každý má navíc sílu a čas zjišťovat si všechny podrobnosti o dění kolem sebe. Sám na tento agresivně demagogizující aktivismus neumím najít odpověď. Snad jen mezi občany skutečně jít a vysvětlovat. Ukázat celou věc v jiném světle.

Slyšel jste už pojem aktivisté s. r. o.?

Slyšel. Ve městě najdeme aktivisty, organizace či spolky, které už v tom umějí takzvaně chodit. Jde například o dobrý přehled fungování stavebního řízení. Mají nastudovaný kompletní postup včetně právních nuancí. Umějí na sebe dobře upozornit mezi lidmi a vytvořit dojem, že území se může například poškodit rozvojem infrastruktury. Případně vystraší občany slovy o snížení hodnoty bytu. V rámci petice potom vytvoří takový protiútok, že představitelé městské části ustoupí a nakonec se nevybuduje nic. Nezřídka navíc hájí soukromé zájmy, které se projeví až po letech. Často jsou to jména, která se opakují a svoje know-how přesouvají s projektu na projekt, který se jim hodí.

Na podzim budou komunální volby. Jaký výsledek budete považovat za úspěch?

Na volby se těším! Chtěl bych lepší výsledek, než jsme měli naposledy – necelých 12 procent. Kandidovali jsme s TOP 09, spolupráce se nám osvědčila. Za čtyři roky jsme udělali spoustu kvalitní práce. Kromě územního rozvoje jsme měli na starosti dopravu i majetek. Vzhledem k tomu, že jsme i dobrá parta, chtěli bychom pokračovat dál.