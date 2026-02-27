Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

  15:00,  aktualizováno  15:00
Na letišti Točná v Praze havaroval pilot motorového paraglidu. Spadl z výšky přibližně 10 metrů, utrpěl vícečetná poranění. Letecky byl přepraven do nemocnice. Nehodu vyšetřuje policie.

„Muž byl při vědomí. Leteckou záchrannou službou byl převezen do nemocnice na vyšetření. Policie vyšetřuje všechny okolnosti případu,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Paraglidista v Praze havaroval, spadl z výšky 10 metrů. (27. února 2026)
Na letišti Točná v Praze došlo dnes k pádu paraglidisty. Utrpěl těžká zranění.
Paraglidista v Praze havaroval, spadl z výšky 10 metrů. (27. února 2026)
Paraglidista v Praze havaroval, spadl z výšky 10 metrů. (27. února 2026)
5 fotografií

Záchranáři na místo vyslali posádku záchranářů, inspektora i vrtulník. „V péči jsme měli muže okolo 45 let, který po pádu utrpěl vícečetná poranění,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

Informoval, že pacient byl po celou dobu při vědomí a stěžoval si především na bolesti zad a hrudníku. Záchranáři muže vyšetřili a následně letecky transportovali do traumacentra k dalšímu vyšetření.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: