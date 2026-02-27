Na pražském letišti havaroval paraglidista. Spadl z deseti metrů

„Muž byl při vědomí. Leteckou záchrannou službou byl převezen do nemocnice na vyšetření. Policie vyšetřuje všechny okolnosti případu,“ uvedl pro iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Záchranáři na místo vyslali posádku záchranářů, inspektora i vrtulník. „V péči jsme měli muže okolo 45 let, který po pádu utrpěl vícečetná poranění,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
Informoval, že pacient byl po celou dobu při vědomí a stěžoval si především na bolesti zad a hrudníku. Záchranáři muže vyšetřili a následně letecky transportovali do traumacentra k dalšímu vyšetření.
