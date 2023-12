TEST TRHŮ: Mladou Boleslaví voní punč, adventní náladu ale ruší kolotoče

Tradiční podvečerní adventní trhy jsou otevřené od 3. prosince každý den od 16:00 do 20:00 hodin do konce prosince. Pouze během svátků od Štědrého dne do 26. prosince budou zavřené.

Ceny občerstvení svařák, punč 65 Kč/2 dl

čaj 45 Kč

espresso 60 Kč

café latte 60 Kč

trdelník 100 Kč

klobása 90 Kč

grilovaná kýta 80 Kč/100 g

halušky 80 Kč

palačinky 75 Kč

jablko v županu 60 Kč

Dřevěné boudičky zkrášluje jehličí, nechybí ani bohaté osvětlení, které dodává trhům sváteční atmosféru.

Prodejci nabízí především občerstvení. Nechybí káva, čaj, punč nebo tradiční svařák. Dvě deci svařeného vína stojí v Mladé Boleslavi 65 korun, stejně návštěvníci zaplatí i za nealkoholickou verzi nebo zmíněný punč. Koupit si lidé mohou i něco k zakousnutí – klobásu, trdelník, halušky nebo třeba grilovanou kýtu.

Adventní trhy v Mladé Boleslavi ale nenabízí pouze jídlo a pití. Řada stánkařů prodává i jiný tradiční sortiment. Návštěvníci tu najdou například jmelí nebo vánoční svícny.

Na své si přijdou také děti. Malé návštěvníky do svých osidel lapají pouťové atrakce jako autodrom, vyhlídkové kolo nebo velký zdvihací kolotoč.

Ceny zboží jmelí 45 Kč

vánoční svícen od 350 Kč

perníčky 50 až 200 Kč

Dospělí se mohou bavit u pódia, na kterém většinou vystupují místní soubory a hudební skupiny. Trhy zahájila 3. prosince známá zpěvačka Šárka Vaňková, v programu jsou ale i jiná zajímavá představení, 14. prosince se na trzích představí akordeonové duo Bellow Bros., o dva dny později se návštěvníci mohou těšit na kapelu Siluety nebo folkové duo Ty a My. A milovníci country nesmí vynechat 18. prosince kapelu KTP.

A kde v Mladé Boleslavi zaparkovat? Přibližně 300 metrů od trhů v parkovacím domě Jaselská stojí první hodina 10 korun, každá další pak 20 korun.

Redakci MF DNES se líbí proměna osvětlení trhů. Zatímco dříve jim místní kvůli barevným, silně dryáčnickými světýlkům, přezdívali Las Vegas, nyní září elegantně bílou.

Pouťový charakter ale trhům trochu zůstal. Stánky jsou sice vánočně nazdobené, prodává se punč, voní trdelník a zkřehlé návštěvníky zahřívají plynové hořáky, kolotoče a autodrom do adventní poetiky úplně nezapadají a radost by českému Ježíškovi asi neudělaly ani plastové blikající cetky vhodné spíš jako výhry na střelnici.