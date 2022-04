Proměnu elektrárny Mělník na nízkoemisní kotelnu ohrožuje stále dražší plyn

„Naše vize přeměny lokality Mělník na nízkoemisní zdrojovou základnu je dlouhodobá a věříme, že nastavený trend je správný. Nicméně pokud by se ukázalo, že stávající situace ohledně plynu bude přetrvávat dlouhodobě, jsme připraveni provoz uhelných bloků prodloužit,“ potvrdil MF DNES mluvčí skupiny ČEZ Ota Schnepp. „Bude záležet zejména na přístupu Evropské unie a naší vlády, jaká bude strategie a možnosti zajištění energetické bezpečnosti,“ uvedl Schnepp.

Probíhá výběrové řízení

Na plynovou kotelnu aktuálně probíhá výběrové řízení. „Až budeme mít finální nabídky, vyhodnotíme si je i v kontextu aktuální situace a výhledu dalšího vývoje a podle toho se budeme rozhodovat o dalším postupu,“ doplnil mluvčí. Záměr ČEZ byl ještě do začátku války na Ukrajině zřejmý – přeměnit spalování uhlí na ekologické zdroje. Mimochodem loni v létě zastavený třetí blok bývalé elektrárny v Mělníku byl od svého spuštění v roce 1981 nejméně do roku 2015 největším uhelným blokem v České republice, a to nejen celkovou velikostí, ale i výkonem 500 megawatt.

V srpnu tamní kotle definitivně vyhasly a začala demontáž technologií. Už samotné odstavení třetího bloku skutečně znamenalo podstatné snížení emisí CO2, oxidu dusíku a sýry. Zmizel také tmavý kouř, který vyvolával odpor veřejnosti, produkovaly jej mazutové hořáky sloužící pro start hlavního kotle.

Spalování plynu, které má uhlí nahradit, je téměř bezemisní. „Aktuálně již běží soutěž na dodavatele výstavby plynové kotelny, přičemž předpokládáme, že by měla být spuštěna v roce 2024. Dva roky poté plánujeme zprovoznit paroplynový zdroj,“ řekl MF DNES loni v létě generální ředitel společnosti Energotrans Miroslav Krpec.

Neohrozí ale přechod z uhlí na plyn stabilitu dodávek tepla pro Prahu, Mělnicko a Neratovice? Evropská unie oznámila, že chce snižovat závislost na ruském plynu, a ruský prezident Vladimír Putin včera prohlásil, že za dodávky bude možné platit pouze v rublech. Kromě toho tato surovina stále zdražuje, cena plynu stoupala už v souvislosti s pandemií covidu od loňského podzimu a po začátku války na Ukrajině podražil na velkoobchodních trzích ještě více.

Obrovská kotelna na plyn by tak znamenala nejistý i drahý provoz. Na druhou stranu spalování uhlí by zase prodražovaly nutné emisní povolenky. „Celou transformaci lokality Mělník připravujeme i s ohledem na udržitelné ceny tepla, ty do budoucna sice porostou, nicméně stále budou ekonomicky příznivé v porovnání například s lokálním vytápěním. Zároveň věříme, že zejména díky rostoucí ceně za emise CO2 bude pro zákazníky teplo z nízkoemisních zdrojů nejen ekologičtější, ale do budoucna i ekonomicky výhodnější, než by bylo teplo z uhlí,“ říká mluvčí ČEZ Ota Schnepp.

Biomasa i spalovna odpadu

Do budoucna se v Mělníku počítá s využitím i dalších nízkoemisních technologií, jako jsou kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo zařízení ZEVO na energetické využití komunálního odpadu z celého Středočeského kraje. Ty postupně nahradí hnědouhelné teplárny Mělník I a Mělník II.

Podobný záměr mají i další teplárny ve středních Čechách, například společnost Ško-Energo, která dodává teplo pro automobilku Škoda a město Mladá Boleslav, schválila miliardové investice do přeměny svého hlavního kotle z částečného spalování hnědého uhlí čistě na biomasu.