V Křivoklátu vzniká „nejchytřejší“ sokolovna v Česku. Lidé si otevřou skenem

V budově technici postupně instalují zařízení na dálkové ovládání teploty a osvětlení, stahování opony nad jevištěm nebo čidla rozpoznávající obličeje cvičenců u vstupu. Ti už tak nebudou potřebovat ke vstupu klíč, systém je vpustí dovnitř právě na základě skenu obličeje.

Sál funguje i jako kino. Jediné v okolí. Nejbližší je až v 15 kilometrů vzdáleném Rakovníku. Nové digitální přístroje v promítací kabině už umožňují uvádět nejnovější světové i tuzemské filmové hity.

„Stávající kotle na uhlí nahradí tepelná čerpadla a sklep se promění v muzeum místní sokolské organizace. U sokolovny navíc vznikne stanice na dobíjení elektromobilů, která v Křivoklátu chybí,“ říká projektový manažer křivoklátské sokolské jednoty Miroslav Mužík.

Od praporu k čidlům

Ambiciozní projekt odstartovala před čtyřmi lety sbírka na obnovu zdejšího sokolského praporu, jehož polovina se ztratila v době nacistické okupace. „Byla úspěšná. Navíc se nám tehdy zvýšil počet členů ze 40 na 140 a do Sokola se začaly hlásit i děti, které jsme tady předtím neměli. To byl impulz pustit se do něčeho většího, co by navíc mělo ekologický podtext a přineslo energetické úspory,“ vysvětluje starosta Sokola v Křivoklátu Peter Szenasy. „Naší ambicí je upravit sto let starou sokolovnu tak, aby byla moderní dalších sto let,“ dodává.

Před dvěma lety si proto sokolové nechali zpracovat studii a následně projekt. Stavební povolení získali loni v květnu a téměř okamžitě začaly samotné práce. „Přestože budova není památkově chráněná, naší snahou je zachovat všechny historické prvky její fasády. Nešetřili jsme ani na nové střešní krytině a oknech,“ uvádí Miroslav Mužík.

Firma Langard, která vyhrála v tendru na nové technologie, využila v Křivoklátu svých zkušeností s realizacemi obdobných projektů v rezidenčním bydlení. „Moderní technologie se však stávají cenově dostupnější. To umožňuje instalovat třeba chytré osvětlení nebo regulaci vytápění ovládanou dálkově aplikacemi v telefonu nebo počítači i do veřejných prostor, jako je křivoklátská sokolovna. Podle našich informací bude první v Česku, která je v takové míře využije,“ konstatuje František Antel z uvedené společnosti.

Základem samozřejmě byla kompletní výměna elektrorozvodů. „Jeden z nejtěžších úkolů bylo navrhnout osvětlení a teploty v interiéru tak, aby vyhovovaly všem sportům, ať už je to squash, volejbal, šerm, tenis, karate, jóga, nebo klasické cvičení. I potřebám kina. Proto byla pro sokolovnu na míru ušita technologie umožnující měnit intenzitu světla,“ říká František Antel.

Práce postupují pomalu

První etapa rekonstrukce zahrnula kromě výměny elektroinstalací, nové střechy a oken i pokrytí budovy wi-fi signálem kvůli ovládání systémů a modernizaci šaten. Desetimilionový rozpočet, z velké části tvořený evropskými, státními i krajskými dotacemi, už však sokolové proinvestovali, včetně dvou milionů z vlastních úspor.

Zbývá jim ještě částečné zateplit objekt, instalovat tepelná čerpadla, kamerové, bezpečnostní nebo protipožární systémy či zprovoznit zbývající moderní technologie To představuje investici dalších sedm milionů korun, a proto hledají vhodné dotační tituly. Už nyní ovšem vědí, že se jim nepodaří splnit původní záměr, mít hotovo příští rok při oslavách 100. výročí stavby sokolovny.