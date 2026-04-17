Takzvané světelné závory tvoří semafory, které sledují a regulují vjezd do oblastí, kde si nepřejí intenzivní dopravu. Opatření na rozhraní Prahy 8 a Troji schválili v roce 2024 pražští zastupitelé v reakci na petici místních obyvatel, která vznikla poté, co na přechodu v Trojské srazil motocyklista patnáctiletou dívku a vážně ji zranil.
Městská část Praha 8 ale s její instalací projevuje dlouhodobě nesouhlas.„Dlouhodobě tvrdíme, že světelná závora je hazardem a experimentem na plynulosti dopravy,“ řekl radní městské části pro dopravu Martin Jedlička.
„Přechodná úprava nám neumožňuje podat standardní připomínky ve správním řízení, proto připravujeme správní žalobu. Zároveň jde o velmi nešťastné načasování v kombinaci s plánovanou rekonstrukcí páteřní Kbelské ulice, která v letních měsících zásadně ovlivní dopravu na celém severu Prahy,“ komentoval radní.
Dopravní zátěž by přenesla do Bohnic, odmítla Praha 8 světelnou závoru
„Ve všech ohledech je to za nás špatné rozhodnutí,“ dodal.
Řidiči mají praktickou zkušenost s podobnou regulací dopravy mezi Bohnicemi a Trojou již z minulosti.
„V roce 2017 byla ulice K Bohnicím uzavřena zákazem vjezdu, což vedlo k úplnému dopravnímu kolapsu na Kobyliském náměstí, přičemž problémy zasáhly i sjezd z dálnice D8 ve Zdibech,“ sdělil místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek.
„Cestující vystupovali ze zablokovaných autobusů MHD na ulicích Čimická a Horňátecká a snažili se pěšky dojít k nejbližší stanici metra. Nechceme, aby se situace opakovala, a jsme zásadně proti této úpravě,“ dodal místostarosta.
Pražský magistrát chce uvedená dopravní opatření prostřednictvím Technické správy komunikací realizovat do 11. května.
S opatřením se zároveň stanovuje i další dopravní značení – vznik autobusového pruhu a pruhu pro cyklisty v ulici K Pazderkám.