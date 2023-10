Po čištění graffiti je lávka stále ušmudlaná. Úklid bude pokračovat v pondělí

„Každá stavba má svého majitele, tady je to magistrát a je to majitel, který má povinnost se o lávku starat. A tady je to katastrofa. V soutěži zvítězil krásný návrh, který má funkční antigraffiti řešení. Ale to řešení je třeba používat!“ rozepsal se na Facebooku ve středu Jan Čižinský (Praha Sobě).

Na jeho statusy na sítích brzy reagoval radní Zdeněk Hřib (Piráti), který je i náměstkem primátora pro dopravu.

Ve čtvrtek tak na místo dorazili zaměstnanci Pražských služeb, kteří tryskami a kartáči nápisy na lávce vyčistili. To by díky antigraffiti nátěru mělo být snadné.

„Bohužel mezi námi žije i hrstka vandalů, kterým není nic svaté. A tak ničí bezohledně práci skutečných umělců, architektů, a špiní Pražanům oblíbený veřejný prostor. Navíc tu jejich spoušť pak musí za veřejné náklady někdo uklidit, tentokrát profíci z Pražských služeb,“ oznámil na platformě X radní Hřib.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Nechali jsme dnes vyčistit čmáranice ze Štvanické lávky! 👍



„Na základě dodaného speciálního přípravku ze strany Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) na odstranění graffiti z povrchu, který je opatřený antigraffiti nátěrem, se jednalo v dané situaci o maximální možný výsledek. Není vyloučeno, že existují i jiné přípravky a technologie, kterými je možné dosáhnout lepšího výsledku, nicméně my jsme se řídili pokyny MHMP a použili výhradně jimi poskytnutý přípravek,“ vysvětlil tiskový mluvčí Pražských služeb Alexandr Komarnický s tím, že antigraffiti povrch by měl fungovat.

Po čištění však na lávce zůstaly zbytky nápisů, které se nepodařilo plně odstranit. Na dalších místech je kromě nápisů vidět i další znečistění. Některé vypadá, jako kdyby si tam procházející čistili boty.

„Menšího ušpinění na stěnách jsme si vědomi, včera bylo poslední mytí prováděno již za velmi větrného počasí, během dneška bude provedena opětovná kontrola stavu a případné dočištění. Zástupce MHMP byl o tomto stavu informován,“ uvedl Komarnický.

„Jinak přes noc se na dané lávce objevilo nové podobné znečištění. Jeho odstranění je předběžně domluveno na pondělí,“ dodal mluvčí.

Mimo ušpinění jsou na lávce viditelné i rezavé fleky. Ty se na lávce objevily velmi brzy po dokončení stavby. Důvodem je použití materiálu, který obsahuje drátky. Skvrny by měly zmizet samy. „Jedná se pouze o povrchovou záležitost, která nemá vliv na funkci nebo bezpečnost mostu. Architekti s tímto procesem a vizuálními změnami s ním spojenými počítali,“ uvedl již dříve tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Štvanická lávka byla otevřena na konci letošního července. Překlenuje Vltavu mezi Karlínem a Holešovicemi v místě, kde se nachází ostrov Štvanice, na který z lávky vede odbočka. Svým otevřením nahradila přívoz, který mezi městskými částmi jezdil. Lávka je 300 metrů dlouhá a její stavba vyšla na zhruba 352 milionů korun.