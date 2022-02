Děti jsou po pandemii vyčerpané, trápí je úzkosti a problémy v rodině

Co trápilo děti během pandemie Během lockdownů jim nejvíce chybělo setkávání se s kamarády (36 %). Na distanční výuku měly počítač či tablet téměř všechny děti, 19 % z nich však chybělo dostatečné připojení na internet. Řada dětí vyslovila přání, aby jim vláda dovolila chodit do školy bez roušek a respirátorů. Každé páté dítě uvedlo, že se chce v budoucnosti přestěhovat do zahraničí. Nemožnost navštěvovat kulturní akce častěji zmiňovali žáci z učilišť. Sport chyběl více chlapcům (77 %). Děti měly největší strach o své nejbližší, z nákazy a krizových opatření. Žáci distanční výukou a učením strávili doma víc času, ale naučili se méně. Zdroj: průzkum agentury STEM/MARK. Zúčastnilo se 426 dětí ve věku 9–17 let.