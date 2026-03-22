Střet se stromem na Kolínsku nepřežil jeden člověk. Řidiče transportoval vrtulník

„Měli jsme tu dopravní nehodu hlášenou krátce po čtvrt na sedm ráno, kde došlo v obci Krupá k tragické dopravní havárii. Řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a následně havaroval do stromu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.
Dodala, že spolu s řidičem v autě seděly další dva lidé, jeden z nich náraz do stromu nepřežil, druhého záchranáři dopravili do nemocnice. Samotného řidiče transportoval do nemocnice vrtulník.
Jak potvrdil mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant, jeden ze spolucestujících náraz nepřežil. „Jednu z osob jsme se středně těžkým zraněním předali letecké záchranné službě, která ji transportovala do Ústřední vojenské nemocnice. Třetí osobu jsme s lehkým zraněním k došetření odvezli do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pozemní cestou,“ sdělil redakci iDNES.cz.
„U řidiče si policisté vyžádali odběr krve, abychom zjistili, zda neřídil například pod vlivem návykové látky nebo alkoholu a samozřejmě veškeré okolnosti, příčiny i průběh této tragické události budou dále šetřit kolínští kriminalisté,“ doplnila Schneeweissová. K uzavírce silnice podle mluvčí nedošlo, průjezd místem je se zvýšenou opatrností.
Místo nehody na silnici z Českého Brodu do Kostelce nad Černými lesy
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz