VIDEO: Při bitce před barem v Praze se střílelo, zásah dostal jeden z výtržníků

V pátek před jednou hodinou ranní se v centru Prahy v Masné ulici zapojila skupina neznámých mužů do bitky před tamním klubem. Jeden z mužů během konfliktu najednou začal střílet ke klubovým dveřím a vyhazovačům.

„Celá situace vygradovala ve chvíli, kdy jeden z agresorů vytáhl krátkou střelnou zbraň, ze které nejméně šestkrát vystřelil proti vchodovým dveřím do klubu. Jeden výstřel zasáhl neznámého muže do nohy, ale ten doposud nevyhledal lékařské ošetření. Ostatní střely skončily v okolních objektech,“ přiblížil situaci policejní mluvčí Richard Hrdina.

Pro iDNES.cz upřesnil, že zasažený muž se rovněž do hromadné bitky zapojil.

Pátrání po střelci z centra Prahy

Kriminalisté zajistili a zveřejnili kamerové záznamy, na kterých je skupina agresorů vidět, a žádají o pomoc s jejich identifikováním. „Střelec měl na sobě černé tričko s bílým kruhovým motivem na levém prsu a bílou grafikou na zádech. Na pořízené fotografii z místa je zachycen i se samotnou střelnou zbraní,“ popisuje Hrdina.

Police žádá občany, aby se ozvali na linku 158, pokud mají relevantní informace nebo byli svědky případu. „Kriminalisté žádají širokou veřejnost o pomoc se ztotožněním celé skupiny i samotného střelce, jelikož je důvodná obava, že by vyřizování účtů mohlo pokračovat a mohli by ohrozit i další nezúčastněné osoby,“ uvedla policie. „V žádném případě se nesnažte muže se zbraní zadržet sami, mohl by být velmi nebezpečný.“