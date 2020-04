Hradům vládnou kbelíky a košťata, kasteláni odhánějí neukázněné turisty

Karlštejn, Křivoklát, Konopiště, Český Šternberk a další středočeské hrady a zámky mohou nyní lidé obdivovat jen zvenčí. Památky jsou v souvislosti s epidemií koronaviru uzavřené. Zahájení turistické sezony je odloženo na neurčito.

Přesto se v historických objektech život zcela nezastavil. Jejich zaměstnanci se nyní věnují restaurování mobiliáře, uklízejí, připravují prohlídkové trasy nebo upravují zámecké parky a zahrady.

Křivoklát je velký barák

Vypulírovány jsou například vnitřní prostory hradu Křivoklát. „Nejednalo se jen o mytí podlah, ale i o úklid ve výškách. Vyčistili jsme například lustry a vymetli stropy. Nyní se věnujeme úklidu lesa, jenž náleží k hradu. Celá situace, kdy jsou památky uzavřeny, je nepříjemná pro zaměstnance i návštěvníky, ale zase jsme mohli udělat spoustu práce, na kterou v celoročním provozu nemíváme moc času. Křivoklát je opravdu velký barák,“ uvedl kastelán Petr Slabý.

Co musí oželet návštěvníci památek Křivoklát : zrušena je tradiční akce Velikonoce na Křivoklátě (10.–12. dubna). Částečně nahradit by je mohly zatím stále připravované Valdštejnské májové slavnosti (8.–10. května)



: zrušena je tradiční akce Velikonoce na Křivoklátě (10.–12. dubna). Částečně nahradit by je mohly zatím stále připravované Valdštejnské májové slavnosti (8.–10. května) Hořovice : Velikonoční jarmark na zámku – zrušeno



: Velikonoční jarmark na zámku – zrušeno Kačina : prezentace jedinečné kačinské zámecké knihovny (4. dubna) v rámci akce Brány památek dokořán – zrušeno



: prezentace jedinečné kačinské zámecké knihovny (4. dubna) v rámci akce Brány památek dokořán – zrušeno Veltrusy: připomenutí významného návštěvníka zámku a vojevůdce Laudona (18. dubna) – zrušeno

Plusy vidí také v tom, že je nyní dost času na převzetí depozitáře jeho novou správkyní. V dalších dnech se pracovníci hradu zaměří na úklid půd nebo vyklizení bývalé sladovny, kde by v budoucnu mohly vzniknout další prostory s expozicemi pro návštěvníky.

Nařízení o uzavření památek na Křivoklátu rovněž znamenalo dočasné přerušení spolupráce s jednou tuzemskou filmovou produkcí. „Filmaři se sem vrátí, jakmile se současná situace změní,“ řekl k tomu kastelán, který ale nechtěl blíže specifikovat pozadí vznikajícího snímku.

Nuda nepanuje ani na státním zámku Konopiště.



„Kromě úklidu expozic a depozitářů, které ale provádíme každoročně, se teď můžeme věnovat úpravám a doplnění textů pro průvodce. Ti si navíc sami hledají informace a doplňují večerní zámecké prohlídky o novou trasu Albrechta z Valdštejna,“ uvedla kastelánka Konopiště Jana Sedláčková.

Vzhledem k tomu, že jsou nyní uzavřeny pro návštěvníky i skleníky v zahradě a není potřeba dělat živé vazby květin do interiérů, mohou se zahradníci věnovat jiným činnostem. „Opravují kůlny, přesazují a řízkují rostliny, upravují růžovou zahradu tak, aby vše bylo po opětovném zpřístupnění areálu krásně přichystáno,“ dodala kastelánka.

Zámek je také vyhledávaným místem pro uzavírání svateb. Ty jsou nyní vládou zakázány. „Budoucím novomanželům nabízíme nové termíny, a to dokonce i v zimních měsících. Když napadne sníh, je to tu romantické jako z pohádky,“ poznamenala kastelánka.

Úklidu se nyní věnují i v soukromých památkových objektech, například v zámku Loučeň na Nymbursku. Jeho kastelán Vratislav Zákoutský svou energii směruje k úpravám dendrologické stezky vedoucí po okolí.

„Připravujeme novinky a programy pro návštěvníky a žáky škol, kteří k nám opět dorazí, až se zákazy uvolní. Pracujeme také na úpravách zámeckého parku s labyrinty a bludišti, který je však nyní z preventivních důvodů rovněž uzavřen,“ řekl MF DNES kastelán.

Také na Loučni se snaží snoubencům nabízet nové termíny pro uzavření sňatku. Zatím je jich dostatek.

„Vstoupit do manželství lze nejen v parku, ale celoročně i v interiérech zámku, které jsou vytápěny. Zatímco svatby jsou zakázány, ve zdejším kostele, který patří církvi, byly v minulých dnech uspořádány dva pohřby, na něž se zákaz nevztahuje,“ sdělil kastelán.

Zlobí je neukáznění návštěvníci

Mnoho lidí i přes omezující nařízení vlády míří při hezkém počasí ke středočeským památkám.

O víkendu to zaznamenali například právě na Křivoklátu. „Musím konstatovat, že někteří návštěvníci jsou velmi neukáznění. Za každou cenu se snaží pronikat i do míst označených zákazem vstupu. Nemají roušky a podobně,“ uvedl kastelán Petr Slabý.

Také k zámku Konopiště o víkendu dorazilo dost lidí. „Zámecký park je stále veřejně přístupný. Ne všichni jeho návštěvníci ale dodržovali povinnost mít obličej zakrytý rouškou. Chápu jejich argumenty, že tvoří skupinu jen v rámci rodiny. Ale někdy se míjejí s dalšími lidmi. Někteří dokonce piknikovali na zámeckých loukách. Myslím, že je to zbytečné. I to je důvod, proč jsme omezili přístup do růžové zahrady, skleníků a na terasy v bezprostřední blízkosti zámku,“ konstatovala kastelánka Jana Sedláčková.