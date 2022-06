Neplatné a rizikové smlouvy provázejí třetinu zakázek kraje, ukázala analýza

Jen v případě krajského úřadu Datlab prověřil 886 dodavatelů s objemem nákupů 4,5 miliardy korun. Dále provedl 264 dílčích analýz u příspěvkových organizací v celkové výši zakázek za 40 miliard korun.

Hejtmanství se v souvislosti s analýzou a zjištěnými riziky nechystá podávat trestní oznámení. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) ale nevylučuje možné personální změny ve vedení příspěvkových organizací, u kterých při tendrech docházelo k závažnějším a opakovaným pochybením.

Z dosavadních zjištění například vyplývá, že od posledních krajských voleb se podařilo snížit omezením rizik objem peněz, které kraj mohl potenciálně uspořit při kvalitnějším zadávání tendrů, a to z přibližně 100 milionů korun na polovinu.

„Cílem je podíl rizikových zakázek a potenciálních úspor dále snižovat. Toho lze docílit například větší konkurencí účastníků veřejných zakázek, zlepšením jejich informovanosti a důslednějším prověřováním dodavatelů,“ prohlásil náměstek hejtmanky pro finance Věslav Michalik (STAN).

Opoziční zastupitel, bývalý krajský radní pro bezpečnost a nynější předseda kontrolního výboru středočeského zastupitelstva Robert Bezděk (ANO) ale poznamenal, že hejtmanství vychází z analýzy, jejíž kompletní výsledky stále nemá k dispozici.

„Nejsou třeba vůbec zohledněny objemy zakázek v uplynulých letech. Mohu se tak jen domnívat, že tím současné vedení kraje záměrně odvádí pozornost od pro něj velmi nelichotivé zprávy o výsledku hospodaření za loňský rok,“ je přesvědčen Bezděk.

Bez referencí to nepůjde

Hejtmanství chce nyní dále snižovat rizikovost tendrů. Ta spočívá například ve vybírání dodavatelů s nedostatečnými referencemi a firem pohybujících se na hraně nebo už za hranou bankrotu, nezveřejnění uzavřených smluv, v politických vazbách na zhotovitele a jejich zvýhodňování nebo obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Rizikovost tendrů má pomoci snížit také nová webová aplikace pro příspěvkové organizace kraje, která bude zakázky a uzavřené smlouvy s dodavateli a zhotoviteli důkladně monitorovat.

Do roku 2024 chce kraj do systému postupně zapojit 150 příspěvkových organizací, tedy více než polovinu. Zatím je jich pouze 30, z toho většinu tvoří školy. Za uvedení aplikace do praxe kraj zaplatí 21,5 milionu korun. Samotná analýza společnosti Datlab stála 460 tisíc korun bez DPH.

Michalik uvedl i konkrétní případy pochybení z minulosti. „Například se společností MEDIA SHIP INVEST byly v letech 2018 až 2021 uzavřeny smlouvy převážně na technické zajištění krajského gastrofestivalu za 3,4 milionu korun. Firma přitom nemá své webové stránky ani reference z veřejného sektoru,“ konstatoval.

K obcházení zákona o veřejných zakázkách pak mohlo dojít třeba u firmy HINET dodávající a servisující pro krajský úřad tonery a kopírky. „Během čtyř let obdržela platby za 16 milionů korun, v zakázkách přitom vystupuje jako jediný účastník,“ konstatoval Michalik.