Neztratíte se mezi lidmi? Buďte revizorem a vydělejte si až 75 tisíc, láká kraj

Inzerát zveřejnila Integrovaná doprava Středočeského kraje. „Hledáme zodpovědného, samostatného a pečlivého člověka se znalostí Středočeského kraje,“ píše se v náborovém letáku.
Úspěšný uchazeč bude mít v náplni práce zajišťování a dohlížení na bezpečnou, plynulou a komfortní přepravu cestujících.
„Bude provádět jejich kontrolu – dodržování tarifu, přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID ve Středočeském kraji. A ukládat přirážky k jízdnému (pokuty), pokud se dotyčný neprokáže platným jízdním dokladem,“ stojí dále v letáku.
A co za to? Inzerát slibuje výplatu až 75 tisíc korun měsíčně. Pracovní poměr zpočátku na dobu určitou, později na neurčitou. Směnný provoz se začátkem a koncem pracovní směny převážně v sídle IDSK v Karlíně. Případné měsíční odměny.
Na středočeských spojích přitom už dříve odstartoval projekt, při němž jsou revizoři vybaveni přenosnými minikamerami. Tento krok má podle organizátora hromadné dopravy zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol.
„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ uvedl koncem loňského roku ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Podobný projekt pak avizoval i pražský dopravní podnik.
Větší kontrolu cestujících podnik avizoval v autobusech příměstské dopravy poté, co se loni v srpnu začalo nastupovat všemi dveřmi, než jen těmi u řidiče. Kraj nabral nové revizory, ale obavy z masové jízdy načerno, se podle radního pro dopravu Petra Boreckého, nenaplnily.
Jak uvedl v lednu na Facebooku středočeský radní pro dopravu Petr Borecký, kraj následně najal nové revizory, zvýšil se i počet zkontrolovaných cestujících.
Ale obavy, že lidé budou jezdit masově načerno, se nepotvrdily. „Stoupl podíl prodaných dlouhodobých časových kuponů. Tržby z prodeje jízdného u řidičů na sledovaných linkách klesly v prosinci ve sledování s jarními měsíci, ale tržby z prodeje elektronických jízdenek v aplikaci PID Lítačka naopak oproti jaru výrazně narostly,“ uvedl Borecký.