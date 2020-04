Lidé vyčistili Orlík, nádrž se už plní. Vodě pomáhají také na Želivce

Odhalené břehy orlické přehradní nádrže jsou minulostí, jezero se po několika týdnech napouštění téměř vrátilo do starých břehů.

Na samotné hrázi začala modernizace lodního výtahu pro sportovní plavidla. Nadále ale zůstane pro lodě funkční staré zdvihadlo.

„Hladina stále ještě mírně stoupá. Předpokládáme, že na obvyklou letní úroveň by měla být napuštěna zhruba kolem poloviny května. Tak aby mohla začít plavební sezona,“ upřesňuje mluvčí státního podniku Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Jedinečná možnost spatřit z vody vystupující torza zatopených vesnic, bunkrů či mostíků, která trvala od loňského podzimu do března, tak skončila.



Tuny plastů, zbytky lodí i vlasce

„Bezmála čtyři stovky dobrovolníků a organizátoři společně nasbírali více než 600 pytlů drobného odpadu a odhadem na 30 tun objemného odpadu,“ vyčíslil pomoc při jednom z úklidů generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Nejvíc bylo plastů, letitých a rozpadajících se a PET lahví. „Odstranili jsme zbytky lodí a také rybářských vlasců, které mohou být pro zvířata hodně nebezpečné,“ řekl po akci ředitel Kanceláře Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Petr Stýblo.

Po takzvaném zahřívacím kole se konal hlavní úklid na devíti úsecích najednou. Podle Povodí Vltavy pomohlo právě zapojení velkého počtu dobrovolníků. „Orlická nádrž je nyní nepochybně čistší,“ konstatuje Hugo Roldán.

Přehrada tak bude připravena na letní provoz. Otázkou však zůstává míra omezení rekreace v souvislosti s epidemií koronaviru. Ekonomické potíže, které Česko patrně čekají, by ale neměly ohrozit největší orlický projekt posledních let. Jde o zbudování bezpečnostního přelivu za 1,5 miliardy korun. Mohutné koryto na pravém břehu přehradního masivu má zvládnout až tisíciletou vodu.

„Přípravy pokračují na základě předběžného harmonogramu. Je ale třeba vysoutěžit stavitele a zvládnout další administrativní kroky. Hladina se v některém z pěti let trvání stavby zřejmě znovu sníží. Pokud by šlo o výraznější pokles, bude to v zimě mimo plavební sezonu,“ vysvětluje mluvčí Povodí Vltavy.

Součástí stavby přelivu je i již zmiňovaný lodní výtah. Práce na něm už začaly a s přestávkami potrvají několik let. Vůdci menších plavidel ale nemusejí mít obavy, že se přes hráz nedostanou. „Stavbu vždy na letní měsíce přerušíme,“ tvrdí Hugo Roldán.

Chutnější voda za rok a půl

Novinky hlásí také z další velké vodní plochy v kraji. Na posázavské nádrži Švihov, známé také jako Želivka, modernizují úpravnu vody. Akce za miliardu korun je nyní přibližně v polovině.

„Úpravy zlepší chuť a kvalitu pitné vody pro více než 1,3 milionu obyvatel Prahy, středních Čech a části Vysočiny. V nové hale budou filtry s granulovaným aktivním uhlím. Technologie založená na pohlcování škodlivin se využívá po celé Evropě k odstranění pesticidů, léčiv a dalších nežádoucích látek, s nimiž si tradiční písková filtrace neporadí,“ vysvětluje Vojtěch Kostiha, mluvčí Skupiny Metrostav, která úpravnu staví.

Hotovo by mělo být v roce 2022, ale už příští rok počítají technici se zkušebním provozem. Metrostav ostatně pomáhal dokončovat stavbu nádrže v 70. letech minulého století. „Před 35 lety jsem se jako stavební mistr podílel na třetí etapě výstavby, při níž vznikla hala pískové filtrace, ozonizace a další objekty. Nyní mám zvláštní pocity. Stavíme technicky podobnou halu, ale technologie jsou úplně někde jinde,“ říká technik bezpečnosti práce společnosti Metrostav Karel Lejček.