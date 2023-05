Sdílené bicykly dobývají Středočeský kraj, v Příbrami se však zatím neobjeví

„Letos se v Příbrami ještě nesvezeme,“ krčí smutně rameny čtyřicátnice Jana Jindrová. Do města pod Svatou Horou se přistěhovala s manželem a dětmi před dvěma lety. Loni zajásala, když příbramští radní oznámili, že chtějí zavést takzvaná sdílená kola – tedy ta, která si půjčíte na určitém stanovišti a vrátit je můžete i na jiném.

„Půjčovali jsme si takhle kola o prázdninách ve Vídni nebo v Amsterdamu. Byl to bezva způsob, jak se kamkoliv přesunout. A taky jsme líp poznali město,“ vypráví Jana Jindrová.

Měsíčně 400 tisíc korun

V příbramských ulicích se sdílené bicykly skutečně zatím neobjeví – kvůli ceně. „Za pronájem jednoho kola bychom museli platit pět tisíc korun měsíčně,“ vysvětluje místostarosta Vladimír Karpíšek (ANO).

Kde v kraji jezdí sdílená kola Bikesharing neboli sdílení kol nyní funguje v Benešově, Kladně, Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti, Říčanech u Prahy a na Berounsku v Berouně, Králově Dvoře, Zdicích, Tetíně a Hýskově.

V Benešově a na Berounsku jezdí elektrokola. Ta jsou k dispozici také v Mladé Boleslavi, nicméně jen v omezeném množství. Dominují tu kola mechanická.

Mladá Boleslav je jedním z mála měst, kde funguje bikesharing celoročně. Ve většině ze středočeských měst a obcích se dají sdílená kola půjčit od jara do podzimu – nejčastěji od dubna do konce října.

Ceny za půjčení kol na kratší jízdy se v jednotlivých městech mírně liší. Jednodenní pronájem mechanických kol vyjde na 300 korun, u elektrokol je o dvě stě korun dražší. Při častějším používání je výhodnější měsíční předplatné, které začíná na 149 korunách.

Radnice původně plánovala, že po městě osadí 300 stojanů na kola s jednotným designem. To se však nestalo. Firma, která vyhrála výběrové řízení, nepředložila všechny potřebné doklady a město s ní nepodepsalo smlouvu.

Ve třicetitisícovém městě navíc chybí potřebná infrastruktura. „Musely by se nejdříve vybudovat dobíjecí stanice pro elektrokola,“ připomíná Vladimír Karpíšek.

Záměr zprovoznit síť sdílených bicyklů schválilo předchozí vedení Příbrami už loni v lednu. Vzhledem ke kopcovitému terénu počítal projekt s pořízením 40 klasických a 40 elektrických kol. Místní i turisté si je měli půjčovat podobně jako například v Berouně nebo Mladé Boleslavi s pomocí aplikace v chytrém telefonu.

Jana Jindrová a další příznivci cyklodopravy přesto věří, že snad nakonec „šlápnou do pedálů sdíleně“ i ve městě pod Svatou Horou. Podle místostarosty Karpíška je však potřeba nejdřív vytvořit koncepci a zjistit, jaký by byl o sdílená kola zájem. „Pokud uvidíme, že Příbramáci mají skutečně zájem o cyklistiku, tak se tomu v budoucnu budeme věnovat, ale v tuto chvíli mi to nedávalo smysl,“ uzavírá Vladimír Karpíšek.

Ve Středočeském kraji jezdí sdílená kola ve více než deseti městech a obcích. Nejdelší zkušenost mají v Kladně a Mladé Boleslavi. V kolébce škodovek je zájemcům od roku 2019 k dispozici 230 kol, z toho je 30 elektrických. V Kladně se první sdílená kola rozjela dokonce už před šesti lety. Po vystřídání několika provozovatelů nyní jezdí v ulicích největšího středočeského města elektrokola firmy Nextbike. Je jich už 130 a odstavit i nabít se dají ve více než 230 stanicích. A může jich být i víc. Kladenský magistrát totiž začal jednat s okolními obcemi o možnosti rozšíření elektrokol i k nim.

Parkují i u sousedů

643 sdílených elektrokol a kol už jezdí ve Středočeském kraji. Na přibližně 240 místech se dají půjčit nebo vrátit. 10 městům a obcím v kraji už sdílená kola ulehčují v dopravě.

Podobně, jako to už funguje na Berounsku, kde jsou dobíjecí stanice elektrokol kromě Berouna a Králova Dvora také v menších sousedních obcích – v Hýskově či na Tetíně nebo až ve Zdicích.

Propojen je rovněž systém půjčování kol v Mnichově Hradišti a v patnáct kilometrů vzdálené Mladé Boleslavi. Vzhledem k tomu, že je v obou městech provozuje stejná firma, mohou uživatelé mezi nimi volně jezdit a bicykly vracet v kterémkoliv z měst.

Nově od začátku května začali sdílet kola také v Benešově. „Celkem jich máme ve zkušebním provozu padesát. Plus 17 stojanů na frekventovaných místech,“ upřesňuje místostarosta Jakub Hostek (Benešov pro život).

Podobně jako na Berounsku nebo v Říčanech mají Benešovští prvních 15 minut jízdy zdarma. „Včera jsem se zkušebně svezl z náměstí na Konopiště a zpátky. Po městě to ve špičce nebylo úplně ono. Řidiči nejsou tady v Čechách na kola stále ještě zvyklí,“ říká cyklistický nadšenec Jan Kozelka.

Pilotní projekt bude v Benešově pokračovat do konce listopadu. Poté radnice na základě dat o využívání sdílených kol rozhodne, zda budou jezdit benešovskými ulicemi i příští rok.