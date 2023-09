Kdy vzkřísí spící stavby? Nedostavěné budovy čekají na smysluplné využití

Nejblíže k sejmutí nálepky „stavby duchů“ mají nedostavěná věznice a čtvrt století nevyužité sídlo silničářů v Říčanech. Naopak nad tajemným objektem na Křivoklátsku a komunistickým reliktem v Miličíně visí dál velký otazník.

Kriminál obsadí policisté

Okrajovou část Říčan hyzdí už přes třicet let betonová konstrukce nedostavěné věznice. V minulosti se sice několikrát objevily myšlenky na její dostavbu nebo na vybudování skladové haly, drtičky stavebních sutí či závodiště minikár, ale nic z toho se neuskutečnilo.

Nakonec přešel osmihektarový pozemek s betonovým torzem přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Policie ČR. A ta se rozhodla, že na jeho místě postaví své krajské centrum.

K projektu policejní supercentrály už vznikla zastavovací studie, která počítá s pěti budovami. Součástí areálu má být kromě kancelářských prostor například ubytovna či parkovací dům. Celkem by se do Říčan mělo stěhovat přes osm set policistů. „V současnosti je zadána objemová studie, jež by měla být hotová do konce roku. Na základě ní a finančních možností budeme v projektu pokračovat,“ sdělila MF DNES mluvčí krajských policistů Vlasta Suchánková.

Kromě státních policistů by se v areálu mělo zabydlet také Ředitelství silnic a dálnic ČR. Nové středisko bude zajišťovat údržbu části silničního okruhu kolem Prahy.

Cestáře zbrzdily soudní spory

Rovněž další spící budova stojí v Říčanech, respektive na volném prostranství nedaleko města. Jde o zamýšlené sídlo krajských cestářů, se kterými si politici nevědí rady už neuvěřitelných 23 let. Budovu za 55 milionů korun začal Středočeský kraj stavět po roce 2001, na dalších 22 milionů přišla příjezdová cesta, kanalizace i další sítě. Jenže cestáři se sem nikdy nenastěhovali. Kraj totiž podle slov prvního středočeského hejtmana Petra Bendla zjistil nesrovnalosti ve fakturách za provedené stavební práce a vše skončilo mnohaletým soudním sporem.

Nevyužívaný areál v říčanské Kolovratské ulici by měl však nakonec přece jen ožít. Hejtmanství totiž oprášilo původní plán. „Budovu hodláme využít jako ředitelství Krajské správy a údržby silnic a sídlo zdejšího cestmistrovství. V létě jsme vypsali zakázku na zpracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v příštím roce. Na jejím základě areál opravíme a doplníme o další stavby, například o výjezdové stanoviště záchranné služby,“ nastínil Karel Bendl (ODS), krajský radní pro oblast silniční dopravy.

JZD a nedobytná archa

Nejasné vyhlídky má naopak další stavba, kterou míjejí řidiči při průjezdu Miličínem na Benešovsku. Původně měl třípatrový objekt, který začali komunisté budovat těsně před revolucí, sloužit jako ředitelství JZD. Od té doby prošel rukama několika majitelů, ale žádný z nich budovu nedostavěl.

Město by o ni mělo zájem a plánovalo, že by ji využilo jako zdravotní středisko. Se současným majitelem však nemůže najít společnou řeč.

„Už přes třicet let je to ostuda města a svým způsobem ruina novostavby. Snažili jsme se vlastníka několikrát oslovit. Nejdříve říkal, že dům přestaví na byty, pak to zase chvíli vypadalo, že k prodeji svolí. Nakonec s námi přestal komunikovat a vše je opět na mrtvém bodě,“ řekl MF DNES starosta města Václav Karda (PRO Miličínsko).

Více otázek než odpovědí spojených s budoucností vyvolává také tajemný komplex Maják u obce Ptyč na Křivoklátsku. Stavba rozsáhlého areálu, kterou financovala exmanželka miliardáře Pavla Tykače, měla původně sloužit jako útočiště vyvolené skupiny lidí před globálními katastrofami. Odolat měla i pádu letadla či orkánu o síle 13. stupně Beaufortovy stupnice.

V roce 2014 se však plány změnily. Tykačová nechala velkou část již vybudovaného objektu zbourat a nový investor zde začal budovat Park Berne. V něm by měly údajně v budoucnu vzniknout luxusní vily s nedobytnými trezory. Zda tomu tak skutečně bude, je stále nejasné.