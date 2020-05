Stovky aut oblehly středočeské lesy, výletníci komplikují práci těžařům

Středočeští ochranáři i pracovníci lesů jsou zatím mile překvapeni, že se návštěvníci chovají zodpovědně a nezůstává po nich výrazný nepořádek.

Na nezvyklý pohyb v lese si ale stěžují těžaři likvidující následky kůrovcové kalamity i únorové vichřice Sabine. Hrozí totiž velké nebezpečí úrazů, které mohou mít i tragické následky.

Ředitel regionálního pracoviště CHKO Kokořínko – Máchův kraj Ladislav Pořízek má pro nynější vyšší počet lidí v lesích pochopení. „Má to i pozitivní dopady. Mnoho lidí si třeba uvědomí, jak je příroda krásná a že potřebuje ochranu,“ vyjádřil svůj pocit Pořízek.

Auto kilometr v lese. To ne!

Ochranáře na Kokořínsku teď podle jeho slov trápí především automobily stojící na přístupových cestách a při okrajích lesů. Ochranářské hlídky umísťují za stěrače vozidel informační letáky s upozorněním pro řidiče, že parkují mimo vyhrazená místa.

„V některých ojedinělých případech jsme museli dát podnět k zahájení přestupkového řízení. K tomu přistupujme v případech, že třeba někdo vozem i přes zákaz vjezdu projede kilometr přes louku,“ konstatoval Ladislav Pořízek s tím, že ochranáři nezaznamenali případy, kdy by lidé chtěli proniknout do přírodních rezervací, do kterých je vstup zakázán.

Současné restriktivní nařízení vlády o omezení aktivit se ale na Kokořínsku projevilo negativně v podobě rušení akcí připravených na tento týden v souvislosti s připomenutím Dne Země. „Neuskutečnil se plánovaný úklid v lesích nebo odstranění nežádoucích porostů kolem chráněného keře lýkovce vonného na Holém vrchu u Lhotky,“ řekl Ladislav Pořízek.

Jako kdyby byly houbařské žně

Vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer má podobné zkušenosti. „Lidí je teď v lesích srovnatelně s vrcholy houbařské sezony. Brdy ale mají tu výhodu, že v nástupních místech jsou záchytná parkoviště, která návštěvníci využívají,“ řekl ochranář.

Rady ochránců přírody Nevjíždějte do lesa autem. Chodit můžete mimo cesty jen někde. Také cyklisté mohou jezdit jen na povolených stezkách.



Les není skládka. Buďte ohleduplní a nenechávejte nepořádek.



Nerozdělávejte oheň a nekuřte.



Nesbírejte neznámé plodiny a netrhejte chráněné plodiny.



Nepoškozujte stromy, skály a neničte turistická značení.



Nenechávejte po lese volně pobíhat psa. Nepytlačte.



Zaposlouchejte se do ticha lesa a snažte se nerušit jeho klid

Odpadků podél cest sice přibylo, ale Bohumil Fišer nehodnotí situaci nijak dramaticky. Naprostá většina návštěvníků se podle něj chová ohleduplně. Kontrolu území CHKO provádějí nejen pracovníci její správy, ale i hlídky policie. Strážci z řad ochranářů přírody přitom podle Fišera nemuseli přistoupit k finančním sankcím.

„Obavy máme vzhledem k panujícímu suchu z lesních požárů. Jeden, způsobený pravděpodobně odhozeným nedopalkem cigarety, se zde stal v polovině dubna,“ uvedl Bohumil Fišer.

Podle Františka Pojera, vedoucího Správy CHKO Český kras, který se nachází jihozápadně od Prahy, nyní lesy navštěvují i lidé, kteří by do nich jinak nešli a spíše by směřovali do obchodních center. Mnozí z nich prý nevědí, jak se správně v lese chovat.

„Obce Srbsko a Svatý Jan po Skalou na Berounsku uzavřely svá parkoviště. Zastupitelé jsou atakováni místními obyvateli, kteří mají strach z nakažených Pražanů. To ale vedlo k tomu, že teď auta stojí prakticky u každé odbočky a cesty do lesů,“ popsal Pojer, který současnou situaci a její vliv na přírodu vnímá na rozdíl od svých kolegů spíše negativně.

Naopak Vojtěch Hladík, revírník z Lesní správy Křivoklátsko, nepovažuje tyto dny z pohledu ochrany přírody za nijak mimořádně. „Návštěva Křivoklátska je častá i mimo období pandemie. Lidé mají sice v lesích své psy puštěné na volno, ale nesetkal jsem se zatím s žádným případem štvaní, nebo dokonce stržené zvěře,“ sdělil revírník.

Těžaři nabádají k opatrnosti

Vyšší počet návštěvníků lesů komplikuje práci těžařům dřeva. Josef František Král, kácející profesionálně stromy v lesích na Křivoklátsku a Džbánsku, upozornil na neukázněnost návštěvníků lesů, kteří podceňují nebezpečí.

„Stává se třeba, že nakladač pomocí hydraulické ruky nakládá dřevo na korbu nákladního auta. Výletníci nebo cyklisté přitom nerespektují žádná bezpečnostní pravidla, nepočkají a pohybují se i pod několik set kilogramů vážícími kládami,“ poznamenal Král.

Při těžbě stromu je za bezpečnou vzdálenost považován jedenapůlnásobek jeho délky. Dřevorubec vybavený ochrannými sluchátky přitom podle Krále nemusí při těžbě pohyb lidí v okolí vůbec zaznamenat.