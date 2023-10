Řidiči si připlatí. Některé radnice zdraží parkovné v centru a poblíž nádraží

Nejvíce stoupne částka za odstavení vozu u nádraží, kde dosud stálo celodenní parkování 20 korun.

„Od ledna to bude 100 korun za 24 hodin, 60 korun za 12 hodin a 20 korun za hodinu. Zdraží také parkování na Karlově náměstí. Nově bude činit 40 korun na hodinu a 200 korun na den,“ uvedla mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

V ostatních lokalitách vyjde hodinové stání na 20 korun a celodenní, které zatím nebylo na většině míst stanovené, na 50 korun.

„Nový systém by měl být jednodušší a spravedlivější. Na mnoha místech, kde provozujeme parkování v režimu automatů, bylo například často odlišné, zda se platí, či neplatí o víkendech. Nyní budou všechny lokality kromě nádraží zpoplatněné pouze v pracovní dny od 7 do 18 hodin,“ řekl první místostarosta Michal Najbrt (Změna pro Kolín) s tím, že nové ceny mají lépe odrážet inflaci a náklady na opravu komunikací.

Cestujícím poslouží obří garáž

Velkou parkovací revoluci plánuje od příštího roku radnice v Čelákovicích, kde vzniknou nové rezidentní i smíšené zóny.

„Oproti současným deseti zpoplatněným parkovacím místům jich bude nově v režimu zón fungovat zhruba pět set. Nejvíce, téměř sto, jich vznikne v parkovacím domě u železniční stanice. Hlavním důvodem tohoto kroku je snaha o regulaci dopravy v blízkosti nádraží, kterým denně projde v průměru šest tisíc cestujících. V ulicích pak odstavují svá auta nejen místní, ale i přespolní,“ sdělil MF DNES místostarosta Čelákovic Petr Studnička (ODS).

97 placených stání vznikne

v parkovacím domě

v Čelákovicích. 60 korun bude stát parkování na 12 hodin u nádraží v Kolíně.

V parkovacím domě zaplatí řidiči za den dvacet korun, naopak u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina bude parkoviště s 57 místy nadále bezplatné. „Krátkodobé stání do půl hodiny v ulicích u nádraží, konkrétně v Masarykově, Sedláčkově, Palackého a Julia Zeyera, bude zpoplatněno v pracovní dny od 9 do 16 hodin a v sobotu dopoledne částkou pět korun, každá další započatá hodina vyjde na dvacet korun. Významnou část utržených peněz investujeme do instalace platebních terminálů,“ popsal Studnička s tím, že roční příjem radnice z parkování se zvýší ze současných 70 tisíc korun na tři miliony.

Tržby přispějí na úvěr

Některá středočeská města podle zjištění MF DNES úpravy cen parkovného teprve dolaďují.

„Počítáme s tím, že je od příštího roku navýšíme, nicméně rada města bude přesné částky ještě finalizovat. Proto zatím nechci být konkrétní. Nicméně mohu prozradit, že budou zásadněji odstupňovány směrem od centra, kde bude zdražení parkování výraznější. Navýšení cen chceme koordinovat s plánovaným rozšířením takzvaných modrých zón. Vybrané prostředky pak použijeme z velké části na splácení úvěru na výstavbu parkovacího domu,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina (ANO).

V Kutné Hoře, jež je výrazně zatížena cestovním ruchem, se o zavedení nového parkovacího systému hovoří již řadu let. V tom příštím se však ještě nejspíš nic měnit nebude.

„Předpokládáme, že vlastní realizace a spuštění nového parkovacího systému bude mít dopad až v roce 2025. Jednak jím chceme zlepšit podmínky pro rezidenty a podnikatele, za druhé také posílit veřejnou hromadnou dopravu ve městě,“ konstatoval starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS) s tím, že radnice má v současnosti roční příjmy z parkovného zhruba 1,5 milionu korun.

