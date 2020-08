Stavba lávky přes plavební komoru v Nymburce vázne, může za to i covid

Situaci místním neulehčuje ani přívoz. Kvůli snížení hladiny Labe, které je nutné pro opravu plavební komory v sousedních Kostomlátkách, nebudou moci zanedlouho využít ani tuto „středověkou“ improvizaci.

Obyvatelům města, kteří nevyužívají automobily a MHD, tak zbývá k cestě do centra jen odlehlý železniční most. Naštěstí se alespoň nenaplnily nejčernější scénáře. Ještě začátkem srpna totiž hrozilo, že vedle nedokončené lávky přes plavební komoru sníží už začátkem září Povodí Labe hladinu řeky o půldruhého metru, čímž vystaví stopku i přívozu Blanice.



Nová lávka přes plavební komoru nahradí přemostění, které již nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Stavbu však provázejí komplikace, vedení dodavatelské firmy je v karanténě.

„Splavnost Labe v Nymburku bude snížena až koncem září a do té doby již bude lávka u hydroelektrárny hotová,“ potvrdil v úterý MF DNES starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Nymburské letní těžkosti na březích Labe začaly u plavební komory. Staveniště kolem hydroelektrárny před půlrokem převzala společnost Strabag a začala s výstavbou lávky přes tamní zdymadlo. Nové bezbariérové přemostění nahrazující již nevyhovující lávku má být pohodlnou cestou z jedné části města do druhé pro pěší i cyklisty.

Před dvěma týdny však práce na lávce ustaly. Stavbyvedoucí a vedoucí divize firmy Strabag totiž museli do povinné karantény.

„Důvodem nebyla nákaza, ale to, že se naši kolegové setkali na pracovní schůzce s osobou, u níž byl zjištěn pozitivní test na covid-19. Na základě nařízení hygienické stanice museli tedy do karantény. Tento týden je čeká už druhý test. Bude-li negativní, budou se moci ihned vrátit zpět do práce,“ sdělila mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

V současnosti je téměř hotová spodní stavba lávky, tedy základy jejích pilířů a opěr. „Zbývající betonové konstrukce bude možné provést až po montáži vlastní ocelové lávky. Ta je již vyrobená, pouze se kvůli zmíněné situaci zdržely její přejímky,“ vysvětlila Novotná.

Pokračování budování spojnice lesoparku Ostrov s rušnou cyklostezkou netrpělivě vyhlíží i vedení nymburské radnice.

„Po kontrolním dnu, který proběhne tento týden, budeme vědět, jestli se termín dokončení lávky posune. Osobně si myslím, že původně stanovené dokončení lávky 2. září je šibeniční a že stavba bude o týden až deset dní oproti plánu prodloužena,“ uvedl starosta Mach. Mírné zdržení při zprovoznění nové lávky potvrdili MF DNES i zástupci Strabagu.

Co nejrychlejší dokončení lávky u hydroelektrárny je klíčové především proto, že v září začne oprava zdymadla v nedaleké obci Kostomlátky. S Nymburkem zdánlivě nesouvisející stavba je pro město velmi důležitá.

Kvůli opravě betonového dna plavební komory v sousedních Kostomlátkách bude totiž muset státní podnik Povodí Labe zhruba o metr a půl snížit hladinu řeky, což neumožní splavnost přívozu Blanice v Nymburku. Ten korzuje mezi břehy na místě bývalé hlavní lávky, kterou nechalo předloni město zdemolovat.

„Za takových podmínek nemůže Blanice řeku překonávat. Informace o vlastní opravě komory v Kostomlátkách přišla celkem překvapivě a situace teď není takovému zásahu příznivá,“ potvrdil místostarosta Bořek Černý (Nymburk s klidem).

Prvotní informace totiž hovořily o tom, že hladina Labe bude upuštěna už zkraje září, kdy ještě nebude hotová lávka přes nymburské zdymadlo. To by mohlo znamenat i dopravní kolaps ve městě.

„Práce v Kostomlátkách by však měly začít až 29. září. V té době již bude určitě lávka přes plavební komoru v Nymburku hotová,“ vyvrátil spekulace starosta Mach.

Kvůli upuštěné hladině nicméně v Nymburku přeruší na necelé dva měsíce dopravu přívozu. Podle starosty město na toto období posílí autobusové spoje MHD.

Takřka svátečním dnem pro Nymburk bude 7. září, kdy si firma Hochtief převezme staveniště u Labe. Do září příštího roku 2021 zhotoví novou hlavní lávku, která překlene břehy Labe na místě předloni strženého přemostění.