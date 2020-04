Strážníka, který dal dívce facku, před lety ocenili za záchranu života

O víkendu na Facebooku zveřejnila dívka video, na kterém zachytila konflikt mezi strážníkem a její kamarádkou.



Ačkoli není jasné, co situaci předcházelo, na záznamu je jasně vidět, že strážník dal dívce facku. Za to byl následně propuštěn.



Portál Aktuálně.cz uvádí, že šlo o padesátiletého Jiřího Laštovku. Toho v roce 2017 ocenil ředitel městské policie hlavního města Eduard Šuster medailí I. stupně za záchranu ženy, která spolykala léky a ležela v parku ve Stodůlkách. Oceněn byl společně s kolegou, který byl také u zaznamenaného napadení.



„Strážníci Jiří Laštovka a Ivan Fryč z Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 13 zachránili život mladé ženě, která se z důvodu nešťastné lásky chtěla otrávit léky,“ píše se ve facebookovém příspěvku městské policie.



Laštovka pro Aktuálně.cz uvedl, že při zákroku proti dívce „někoho udeřil do hlavy“, měl to být úder do ramene. Dívku chtěl odstrčit proto, že si tím chtěl chránit zdraví. Laštovka tvrdí, že vychází ze své zkušenosti. Údajně byl u případu na Zličíně, kde měla žena se žloutenkou plivnout strážníkovi do oka. O případu informoval Pražský deník.



„Já vám říkám, jak to je. Podívejte se, má brýle. Kdybych jí dal facku, tak si myslím, že bych jí ty brýle poškodil. Anebo by se za tu tvář držela,“ vysvětlil Laštovka a dodal, že by teď situaci řešil stejně.

Strážníci u rybníka v pražských Řepích zasahovali proto, že zde byla skupinka čtyř mladých lidí, z nichž někteří měli sundané roušky. Zaznamenanému napadení devatenáctileté dívky předcházel podle jedné z přihlížejících útok strážníka pěstí vůči jinému jejímu kamarádovi.