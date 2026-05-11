Magistrát objednává údržbu dřevěných soch pravidelně. Sochy trpí povětrnostními vlivy a ty pohyblivé i mechanickou zátěží. Kvůli sejmutí soch se v pondělí orloj na několik hodin zastavil. Restaurátoři v prvním kole renovace sňali z orloje sochy filozofa, archanděla Michaela, hvězdáře a kronikáře.
Celkovou údržbu Staroměstského orloje zajišťuje společnost L. HAINZ spol s r.o. Nový lesk a barvy sochám dodají v restaurátorské dílně akademického sochaře Jiřího Matějíčka a akademické restaurátorky Dariny Smetánkové.
Podle informací z tiskové zprávy vyjdou restaurátorské práce včetně manipulace a převozu přibližně na 367 tisíc korun bez DPH.
„Staroměstský orloj je jedním z nejvýznamnějších symbolů Prahy a jeho pravidelná údržba je nezbytná pro zachování jeho technické funkčnosti i historické hodnoty pro další generace. Chceme, aby tato mimořádná památka zůstala v co nejlepší kondici jak pro Pražany, tak pro návštěvníky z celého světa,“ říká radní hl. m. Prahy pro kulturu a cestovní ruch Tomáš Slabihoudek.
Orloj je přistavěný k jižní straně gotické věže Staroměstské radnice, která je národní kulturní památkou a jejíž stavba byla dokončena v roce 1364. Dlouho se věřilo, že orloj pochází z roku 1490. V druhé polovině 20. století se ale díky nálezu nových dokumentů zjistilo, že nejranější zmínka o orloji je datována k 9. říjnu 1410.