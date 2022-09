Přetíženou Strakonickou čeká stavební podzim, bude se odstřelovat skála

Nicméně se začátkem školního roku si ještě řidiči mohou užívat Strakonickou bez větších omezení. Naopak. Po téměř půlroční rekonstrukci je nyní v dobré kondici celý úsek mezi Milínem a hranicí kraje u křižovatky Lety. První části z Milína do Chraštic se silničáři věnovali loni. Letos od jara pak pracovali na zbývajících kilometrech směrem k jihočeské části silničního tahu.

Za dva roky jen po dálnici Strakonická silnice, nyní označovaná jako D4 a v části také I/4, patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v kraji. Denně po ní projedou desetitisíce aut, o víkendech číslo ještě roste. K plynulejšímu provozu, především v úseku I/4 mezi Příbramí a Novou hospodou u Písku, má přispět dostavba zbývajících 32 kilometrů dálnice. Loni v červnu zahájilo práce konsorcium zahraničních stavebních firem pod jménem Via Salis. Zavázalo se, že projekt dokončí už na sklonku roku 2024. Jde o stavbu prostřednictvím PPP (Public Private Partnership) projektu, neboli spolupráci státu se soukromým sektorem. Stát zaplatí konsorciu téměř 19 miliard korun. Cenu nemůže navýšit ani strmé zdražování stavebních materiálů. Investice zahrnuje nejen dostavbu chybějících 32 kilometrů dálnice, ale také modernizaci dalších už hotových 16 kilometrů. Konsorcium pak bude dálnici provozovat až do roku 2048, kdy přejde zpět na stát. Samotnou výstavbu zajišťuje pro Via Salis společnost DIVia stavební ze skupiny EUROVIA CS.

„Opravili jsme vozovku a odvodnění v celkové délce více než šest kilometrů. S předcházejícím navazujícím úsekem Milín–Chraštice se tak opravilo téměř 11 kilometrů středočeské části této důležité a dopravně vytížené silnice,“ uvedl při nedávném zprovoznění opravené pasáže mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček s tím, že loňská a letošní oprava dohromady vyšly na 150 milionů korun bez daně. K tomu je třeba upozornit, že úsekem denně v průměru projede 12 tisíc osobních a nákladních aut.

S omezením ale musí řidiči brzy počítat u Mníšku pod Brdy. ŘSD by tam chtělo ideálně ještě v září zahájit opravy pravého jízdního pásu autostrády. „Celková délka opravovaného úseku bude přibližně 3,5 kilometru a v podstatě jde o podobnou rekonstrukci, kterou jsme v roce 2021 dělali ve stejném jízdním pásu D4 v úseku mezi Kytínem a Dobříší,“ vysvětluje Martin Buček. I proto předpokládá, že by vliv na plynulost dopravy neměl být velký. V úseku bude každopádně snížena rychlost na maximálních 80 kilometrů v hodině a auta budou muset přejíždět dělicí pás. V každém směru tak pojedou dvěma provizorními jízdními pruhy. Délka opravy by na základě předpokladů ŘSD neměla překročit dva měsíce.

V dopravních špičkách, a hlavně pak v pátky a v neděle, je ovšem třeba počítat se zdržením. Cesta po stávající D4 a navazující I/4 vyžaduje od motoristů zvýšenou pozornost. Směrem od Prahy se za Příbramí pohodlná jízda po autostrádě změní v cestování po dvouproudé silnici I. třídy. A navíc v těsném sousedství intenzivně staví novou D4.

U Milína budou trhat skálu

Patrně rovněž ve druhé polovině září by mělo dojít k částečnému omezení dopravy také u Milína na Příbramsku. V tomto případě už komplikace souvisí s dostavbou D4. V místě, kde podél obce vede nynější silnice I/4, je totiž třeba odstranit skalní masiv. Motoristé, kteří na jih či z opačného směru na Prahu jezdí častěji, si skálu ve svahu nad Milínem přesně vybaví. Tvůrci nové autostrády musí pro její trasu rozšířit prostor, a skálu proto začnou s koncem léta odstřelovat.

„Nikdo se nemusí obávat, že tam budou vzduchem létat obří kameny. Budeme postupovat šetrnou, takzvanou skandinávskou metodou, která výrazně sníží hluk, prašnost i otřesy,“ tvrdí mluvčí konsorcia Via Salis, které má dálnici D4 dokončit, Daniela Pedret.

Každopádně musí být řidiči na pozoru. Jakmile trhací práce začnou, budou o nich stavitelé informovat na www.viasalis.cz/pro-ridice. Jeden odstřel by měl zabrat zhruba půl hodiny. V tu dobu bude doprava ze Strakonické vedena přes Milín. Na webu Via Salis budou popsané i další plánované objížďky.

„V některých případech si stavební práce vyžadují pochopitelně i dopravní omezení. Tyto činnosti plánujeme tak, abychom dobu uzavírek a objížďky maximálně zkrátili,“ uvedl k plánovaným objížďkám podobným té u Milína generální ředitel Via Salis Christian Biegert.