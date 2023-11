Hrozí úpadek kvality vzdělání, upozorňují ředitelé středočeských škol

Ředitelé přitom upozorňují, že více než platy učitelů je k odporu nutí hrozící úpadek kvality vzdělávání a nedůstojné mzdy provozních zaměstnanců.

„Chystá se nejmasivnější stávka škol za posledních 30 let. Definitivní počet školských zařízení, které se do ní v kraji zapojí, budeme znát až o víkendu, ale již nyní je jisté, že to bude více než polovina. V současné době, tedy ve čtvrtek odpoledne, odhaduji, že jde o 60 procent škol; od mateřských přes základní až po střední. A další přibývají,“ řekl MF DNES předseda středočeských školských odborů Jiří Sixta.

Podobný poměr „rebelujících“ škol k těm, kde bude v pondělí zachován běžný provoz, registruje i hejtmanství, které je zřizovatelem 138 škol, zejména středních. Nějakou z forem protestu již potvrdilo 77 z nich, úplné přerušení provozu pak oznámilo 50 škol.

„Ke stávce se připojí všichni naši zaměstnanci. Ti stejně jako studenti zůstanou doma a provoz školy bude přerušen. Nejvíce nám vadí plánované snížení hodnoty PHmax a rezignace na modernizační trendy, které byly nastaveny ve školství v uplynulých letech,“ zdůraznil Petr Hrubý, zástupce ředitelky Gymnázia Příbram.

Devastace výuky, čílí se ředitelé

Právě plánované snížení maximálního počtu hodin výuky, které jsou financované ze státního rozpočtu (PHmax), představuje pro velkou část škol v kraji hlavní důvod ke stávce. Obávají se totiž toho, že budou muset omezit počet dělených hodin nutných k efektivnímu vzdělání, snižovat pedagogům úvazky a nejspíše i spoustu z nich propustit.

„Plánované změny jsou naprosto šílené. Snížit počet proplácených hodin o 15 procent je pro střední odborné školy devastační. U nás budeme muset zrušit 79 hodin. Nechápu, kam na takové nápady ministerstvo chodí. Je jasné, že přijdeme o dělení tříd, a děsím se, že i o odborný výcvik. To by znamenalo, že propustím pět odborníků,“ řekl Štefan Klíma, ředitel střední pedagogické a odborné školy služeb v Mladé Boleslavi, jež se ke stávce také připojí.

K obědu připraví bagety

Uzavřená bude v pondělí i většina gymnázií v regionu. „S výjimkou pár zaměstnanců, kteří se ke stávce nepřipojí, nebude mít do budovy nikdo přístup. Na obědy chodí žáci do jídelny nedaleké školy, která zůstane otevřená. Hlavní důvod, proč jsme se ke stávce rozhodli, je snížení hodnoty PHmax, čímž přijdeme o 160 hodin výuky. Budu proto muset propustit pět učitelů zaměstnaných na plný úvazek nebo větší počet pedagogů na zkrácený,“ sdělil MF DNES Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce.

30. října 2023

Provoz v pondělí přeruší či omezí také stovky mateřských a základních škol. Například v Kolíně bude uzavřených všech osm základních škol, které navštěvuje přes pět tisíc dětí. V provozu nebudou ani jejich družiny a jídelny.

To na Základní škole Neratovice se do stávky zapojí pouze zaměstnanci školní jídelny. „Pro děti jsme místo teplého oběda objednali obložené bagety, výuka a provoz školní družiny budou beze změn,“ uvedla ředitelka Radka Millerová.

Děti se mohou jít koupat

Bez výuky budou v pondělí také žáci druhého stupně největší školy v kraji – milovické ZŠ Juventa. „Po důkladném zvážení jsme se nakonec rozhodli, že rodičům dětí z prvního stupně nabídneme časově omezené hlídání. Druhý stupeň necháme doma a v omezeném režimu bude fungovat i jídelna,“ prozradil ředitel Jaroslav Minařík.

V Čelákovicích budou uzavřené obě základní školy. Pro jejich žáky zajistí město bezplatný program. Děti tak budou moci trávit čas například v kulturním domě, knihovně nebo v plaveckém bazénu.

Pondělní výuku i provoz jídelny a družiny zrušila rovněž Základní škola Černošice. „Náš stávkový výbor svolal ke škole mítink, kam jsme pozvali i veřejnost. Zejména rodičům dětí na něm budeme vysvětlovat, proč stávkujeme,“ uvedla ředitelka Ludmila Zhoufová.

Stávkovat bude Škoda i další podniky v kraji Hlavními tahouny stávky podle předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča budou středočeské firmy a podniky. „V tomto regionu máme silnou podporu a očekáváme vysokou účast,“ říká Ďurčo. „V kraji se zapojí například některé firmy v areálu bývalé Poldi Kladno, Letov Letecká výroba, Kovohutě Příbram, Prakab Pražská kabelovna a hlavně automobilka Škoda,“ řekl Ďurčo. V Mladé Boleslavi se dokonce kromě samotné pondělní stávky uskuteční i protestní happening před areálem Škoda Auto, odboráři na něj zvou širokou veřejnost. Na společný protest tak mohou přijet i lidé z celého regionu. Konat se bude na třídě Václava Klementa ve 12 hodin, hlavní program ale začne ve 13:15, tedy až na místo přijdou zaměstnanci z ranní směny Škody Auto, kteří zastaví výrobu. Dorazí ve dvou hlavních proudech přes nejbližší brány. Na místě bude pódium s velkoplošnou obrazovkou, akci kromě proslovů doprovodí hudební program. Bezpečnost má řídit větší počet pořadatelů, přítomná bude i městská policie a zdravotníci. Stávkovat naopak nebudou zaměstnanci kolínské Toyoty. „Kvůli požáru u dodavatele a nedostatku plastových dílů máme propad celkového objemu výroby a nemůžeme si dovolit zastavit práci,“ říká předsedkyně tamních odborů KOVO Martina Kleimodová. (psv)