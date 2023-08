Šéf Národního divadla promluví ke škodám ve Státní opeře po středeční bouřce

Prahu zasáhla průtrž mračen ve středu po šesté odpoledne, hasiči mimo jiné odčerpávali zatopené prostory Státní opery.

Kanalizace tam nezvládla zachytit proudy vody a ta zasáhla i zmodernizovanou jevištní točnu.

„Ve Státní opeře jsme udělali nejnutnější práce, teď už je to na nějaké místní úpravy a opravy. Snažili jsme se vodu co nejvíce odčerpat. Samozřejmě nám tam přetékala, ale pak už se to uklidnilo,“ popsal práci hasičů mluvčí Martin Kavka.

Bouřky v Česku udeřily ve středu odpoledne, nejprve se objevily v horských oblastech a na Vysočině. Voda komplikovala silniční i železniční dopravu. Lidé hlásili na sociálních sítích kroupy o velikosti pingpongových míčků. Bouřky by se mohly místy objevit i ve čtvrtek.