Do Staroměstské tržnice se bude chodit pěšky, noční život se jí vyhne

Oprava Staroměstské tržnice, schované mezi ulicemi Rytířská a 28. října, měla začít už loni na podzim. Zhotovitel už byl vybrán v soutěži, ale podle primátora Zdeňka Hřiba měl tendr nedostatky, proto ho ani rada dosud schválila.



Teď to kvůli důsledkům boje s koronavirem vypadá, že se soutěžní kolečko na zřizovatele oprav bude opakovat.



„S ohledem na koronakrizi jsme se začali bavit o tom, zda danou zakázku v tuto chvíli realizovat, nebo počkat na vývoj situace ve stavebním trhu. Zpracováváme nyní posudek, zda je ta cena adekvátní,“ řekl radní pro správu majetku Jan Chabr (TOP 09).



Původně odhadovaná cena za rekonstrukci byla 300 milionů, ale zakázka se nakonec vyšplhala skoro o sto milionů výše. Podle Chabra by se díky nynějšímu poklesu cen za stavební práce mohla částka zase snížit.



Magistrát chce z místa udělat nejen tržnici, ale i místo pro setkávání lidí s nabídkou různých akcí, kultury a gastronomických zařízení.

O pronájem už projevil zájem kavárník Ondřej Kobza společně s provozovatelem Staré tržnice v Bratislavě Gaborem Bindicsem, nebo lidé za projektem Manifesto a provozovatelé trhů v Madridu či Londýně.



Program jen do 22 hodin

Ještě je brzy na to říci, jak by mohla tržnice fungovat, podle Chabra by ale její provoz neměl narušovat život v okolí. Po 22. hodině by tedy byly hlavní vchody zavřené. Jak ten z Rytířské, který spadá i do majetku magistrátu a měl by být hlavním vchodem, tak i vchod z ulice 28. října.



Už teď je také jasné, že jezdit do Staroměstské tržnice autem nebude možné, neboť už dnes je Rytířská ulice auty zaplněná. Podle radního se magistrát nechystá parkování v ulici kvůli otevření tržnice zásadně měnit.

„Julius Meinl se v minulosti snažil udržet prodejnu potravin, ale to se nepovedlo právě kvůli stíženému přístupu vozidel do této lokality. Proto by neměl být provoz zaměřený jen na trhy,“ dodal Chabr.



Památkově chráněná budova s litinovou konstrukcí byla postavena v roce 1896 podle návrhu architekta Jindřicha Fialky, podle něj byla postavena také vodárenská věž na Letné. Vešlo se sem přes tři sta stánků a prostory byly osvětlené lampami Františka Křižíka.



Dnes z krásy tržnice mnoho vidět není. Kvůli úspoře energie byl strop v roce 1985 v celé hale snížen, takže konstrukce zůstala návštěvníkům skryta, až na malý průzor uprostřed haly, kterým je stále možné zahlédnout prosklenou osmibokou kupoli.



Město má obnovení tržnice v plánu od roku 2016, od té doby se prostory postupně vyklízely a až do loňského roku zde fungovala pouze drogerie a prodejna Albert.