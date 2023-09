Zkratka přes Staroměstskou radnici prokoukla, zpřístupnila se po 100 letech

Z chodby lze také odbočit do nově zrekonstruovaného přízemí, jehož oprava přišla magistrát na 40 milionů korun. „Prostor doposud sloužil jenom pro soukromé akce a výstavy. Jeho otevřením se město snažilo přispět ke kultivaci cestovního ruchu,“ říká předseda představenstva Prague City Tourism (PCT) František Cipro. V místnosti na dosah od náměstí tak nově vzniklo kromě prodejny turistických předmětů také informační centrum, dispečink turistických průvodců a pokladny pro prodej lístků do věže.

Stavbaři přitom při opravách skleněných portálů, instalaci nové vzduchotechniky i montování mobiliáře dbali na citlivý přístup. „K interiéru architekti přistoupili velmi minimalisticky, aby nekonkuroval již tak dominantnímu historickému objektu,“ vysvětluje mluvčí PCT Klára Janderová.

Podzemí si návštěvníci projdou sami, plánuje magistrát

Samotná oprava pak podle Cipra změnila i přístup návštěvníků k historickému místu. „Evidentně existuje vztah mezi kvalitou veřejného místa a chováním jeho návštěvníků. Tento prostor svou kultivovaností nabádá návštěvníky, aby se také chovali kultivovaně,“ komentuje. Před opravou podle Cipra nechávali turisté v chodbě, která slouží také jako vchod do věže, papírky a lahve, nebo odhazovali žvýkačky na zem. To se podle něj už neděje.

Otevřením prodejny upomínkových předmětů chce pak Praha nabídnout lepší alternativu, oproti beranicím a matrjoškám, které nabízejí obchodníci v centru města. „Naše nabídka nekopíruje kvalitu levných suvenýrů prodávaných v Karlově ulici,“ říká Cipro.

Na své kupce tak ve vitrínách čeká například svíčka ve skleněném obalu za necelých 1 500 korun či klíčenka za 250. Za jejich designem stojí čeští výtvarníci jako Vladimír Strejček či Michal Bačák. Podle PCT je zatím největší zájem o lízátka s motivy hlavního města.

„Evidentně existuje vztah mezi kvalitou veřejného prostoru a chováním jeho návštěvníků.“ František Cipro předseda představenstva PCT

Další prodejny by měly následovat. „V jednání je obchůdek na Pražském hradě,“ uvádí radní pro cestovní ruch Jiří Pospíšil (TOP 09). „Naším cílem je, aby si lidé z Prahy neodváželi ruské matrjošky nebo čepice ruských vojáků, které nás navenek reprezentovaly v devadesátých letech,“ vysvětluje.

Podle Pospíšila je dále na programu zpřístupnění podzemí radnice ze 13. století. „O pražské věže je obrovský zájem. Věřím, že bude také o podzemí, proto je naším úkolem jej do konce volebního období zpřístupnit,“ dodává. Práce mohly začít již zkraje příštího roku. Hotovo by pak mělo být nejdříve za tři roky.

I v současnosti již lidé mohou do sklepení na prohlídku, ovšem jen ve velmi omezeném množství a vždy s průvodcem. „Chtěli bychom návštěvnický provoz zlepšit tak, aby mělo co nejvíce lidí šanci se na prostory podívat,“ uzavírá Cipro. Řešením by měla být samoobslužná prohlídková trasa.

Mánes pod drobnohledem

Významnější opravy na Staroměstské radnici proběhly v letech 2017 a 2018 s tím, že měly za cíl přiblížit stavbu co nejvíce původnímu stavu. Magistrát se v první fázi, která stála takřka 50 milionů korun, zaměřil na rekonstrukci věže. Součástí byla úplně nová střecha či oprava zábradlí a vikýře. Velkou obměnou prošel také orloj.

Památkáři vyměnili například mechanismus k pohonu postav apoštolů, který byl pohrobkem poválečných oprav. Renovací prošla už i kalendářní deska. Místo přesné kopie restaurátor přidal vlastní prvky, což kritizovala řada odborníků. Magistrát se nakonec domluvil s dodavatelem na tom, že novou podobu vytvoří Akademie výtvarných umění.

Pod štětečky odborníků ožily také sochy všech apoštolů a staronové podoby se dočkala i místní kaple. Před pěti lety se do ní vrátil původní oltář z dílny významného českého architekta a restaurátora 19. století Josefa Mockera. Sanctuarium vážně poškodilo odstřelování za druhé světové války. Opraveny byly i vitráže i kamenická výzdoba.