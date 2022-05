Stanové městečko s námi neřešili, tvrdí starostka Malešic. Magistrát to odmítá

„Ptáte se mě na stanové městečko pro uprchlíky v Malešicích na Praze 10. Informaci jsem se dozvěděla dnes v 9:33 od našeho úředníka, podrobnosti jsem si začala hned zjišťovat z Magistrátu. Pan primátor mě ujistil, že žádnou součinnost od nás nepotřebuje,“ napsala v úterý na Twitteru starostka Praha 10 Renata Chmelová.

Podle ní je nutné, aby byli starostové o zásadních věcech informováni hned. „Na nás totiž bude, abychom komunikovali se sousedy, debatovali, vysvětlovali. I když jsme nic nemohli ovlivnit a byli postaveni před hotovou věc,“ napsala.

Redakce iDNES.cz se jí ve středu pokusila kontaktovat, starostka do vydání článku nebrala telefon.

Pražský primátor Zdeněk Hřib a ministr vnitra Vít Rakušan v úterý na tiskové konferenci informovali o tom, že v pražských Malešicích vznikne od 31. května na zasíťovaném pozemku České pošty další stanové městečko, bude mít kapacitu 150 lidí. S uprchlíky tu podle ministra bude pracovat romská nezisková organizace, která jim vysvětlí perspektivu toho, kdyby v Česku zůstali, a bude je informovat o tom, že se mohou bezplatně vlakem dostat do Maďarska.

„V Malešicích bude vybudováno další stanové městečko, a to stanové městečko bude určeno právě pro případ humanitární nouze. To znamená pro lidi, kteří nemají nárok na dočasnou ochranu v České republice ani na žádnou dávku, ale jsou to lidé, kteří by se za normálních okolností zdržovali na hlavním nádraží, před hlavním nádražím, a my jim tady zajistíme to základní, co potřebují,“ uvedl v úterý Rakušan. Právě na konci května skončí dobrovolnická pomoc uprchlíkům na hlavním nádraží.

Redakce iDNES.cz se obrátila na ministra s dotazem, zda komunikoval se starostkou. „Věc byla na pondělním jednání odsouhlasena primátorem hlavního města panem Hřibem,“ uvedl pouze ministr.

Pražský magistrát naopak uvedl, že se starostkou komunikoval. „O tomto záměru telefonicky informoval odbor bezpečnosti pražského magistrátu v úterý dopoledne přímo paní starostku, a to po ranním průzkumu teoretické proveditelnosti na místě. Paní starostka byla tímto i pozvána na středeční pracovní jednání. Pan primátor si s paní starostkou Chmelovou v této věci telefonoval taktéž v úterý dopoledne, tedy ještě před tiskovou konferencí ministra vnitra Rakušana, který záměr postavit v Malešicích stanové městečko oznámil,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Doplnil, že se ještě nezačalo ani stavět.

„Stanové městečko má vzniknout jako záložní nouzové řešení ke konci května, a to na základě dohody z pondělního večera. Tuto lokalitu vytipovalo ministerstvo, neboť se jedná o pozemek České pošty,“ popsal.

První stanové městečko vzniklo v polovině května v Troji, i to slouží zejména pro uprchlíky z pražského hlavního nádraží, tedy zejména romské rodiny. Do tohoto městečka by ale podle Rakušana měli mířit spíše lidé, kteří nárok na dočasnou ochranu mají a čeká se u nich na ověření. Městečko v Troji se hned první víkend prakticky zaplnilo, když v něm nalezlo azyl 142 ukrajinských uprchlíků. Kapacita městečka je rovněž 150 lůžek.

Podle Chmelové měla i Troja problém s komunikací s magistrátem. „Mluvila jsem dnes se starostou Troji a ten mi potvrdil, že žádné problémy nemají. Ale stěžoval si přesně na to, co já, že nebyl informován a zapojen. Takže já teď hasím informační nepoměr vůči obyvatelům P10,“ napsala starostka.

Podle starosty Prahy 8 Ondřeje Grose někdy problémy s komunikací jsou. „Vedení hlavního města Prahy o tom se mnou žádnou komunikaci nevedlo,“ uvedl na dotaz, zda s ním někdo komunikoval stavu stanového města. „Jedná se o poměrně častý problém, že vedení Prahy nekomunikuje s městskými částmi,“ doplnil.

Primátora ve středu kritizovalo také vedení Prahy 5, podle kterého „svévolně rozhodl o umístění romských uprchlíků z Ukrajiny na Praze 5 bez předchozí konzultace s radnicí.“ „Hlavní město Praha opakovaně nevede s městskou částí Praha 5 dialog, který považujeme zvláště v této situaci za velmi důležitý,“ uvedla starostka Renáta Zajíčková. Lokalita ve Vrchlického ulici je podle vedení radnice již nyní kriticky zatížena značným množstvím uživatelů návykových látek v důsledku blízkého nízkoprahového zařízení a ordinace substituční léčby.

Hřib ČTK sdělil, že Zajíčkové pouze telefonicky oznámil záměr soukromého vlastníka ubytovat uprchlíky ve své ubytovně. „Přislíbil jsem také, že bude na místě i v okolí zajištěna bezpečnost. Nejde o žádné moje autoritativní rozhodnutí, ale o rozhodnutí soukromého vlastníka objektu. Pokud má paní starostka z ODS jiný názor na to, jak má vlastník nakládat se svým soukromým majetkem, ať ho kontaktuje napřímo,“ uvedl. Dodal, že podle jeho informací státní policie řešila v úterý bezpečností opatření na místě přímo se starostkou Zajíčkovou.

Na pražském hlavním nádraží je od úterý také informační stánek, který uprchlíky informuje o možnostech a podmínkách pobytu v České republice. Rakušan zároveň v úterý uvedl, že každý kraj by také měl vygenerovat 30 až 50 míst pro nouzové ubytování osob, které nebude možné umístit v Praze.

Za tři měsíce trvání invaze na Ukrajinu získalo víza dočasné ochrany 354 631 uprchlíků. V České republice podle Rakušana pobývá asi 75 až 80 procent z nich. Data podle ministra vychází z pilotního projektu ve čtyřech obcích s rozšířenou působností různých velikostí. Nejpřetíženější je dlouhodobě právě Praha, ve které svůj pobyt ohlásilo 82 277 lidí.