Muž vylézal z kolejiště metra. Agresor ho strkal zpátky a kopl za ním i batoh

13:16

Nebezpečný incident se odehrál před měsícem na trase linky metra C ve stanici Hlavní nádraží. Cestujícího, který seskočil do kolejiště, napadl agresor, který mu bránil vylézt zpět na nástupiště a srazil ho zpět do kolejí. Tam kopl i jeho batoh. Po útočníkovi pátrá policie, hrozí mu až tříletý trest.