VIDEO: Exkluzivní pohled do nově vyražené části stanice metra Jiřího z Poděbrad

„Momentálně se nacházíme v ražené části bezbariérového zpřístupnění stanice Jiřího z Poděbrad. Jsme v přestupní chodbě, to znamená v hloubce cirka třicet metrů. Celá ražená část pak jde až do hloubky padesát metrů, což je v úrovni samotné stanice,“ řekl na úvod vedoucí projektu Jan Panuška.

Práce jsou rozdělené na dvě části, kdy se podle slov Panušky první část týká rekonstrukce samotné stanice. Ta totiž zásadní proměnou od svého zprovoznění v 80. letech ještě neprošla. „Rekonstruuje se zde tedy všechno, a to včetně sanací, opláštění a nových eskalátorů. Tam je mnoho práce spojené s tím, co už tam postaveno bylo, a je to pouze potřeba obnovit,“ dodal vedoucí projektu.

Záběry na videu jsou ovšem z části, která je kompletně nová. „Je zbudováno podzemní dílo tak, aby se sem instalovaly dva výtahy ve dvou úrovních a aby stanice mohla být doplněna o bezbariérové zpřístupnění. Tato část je tak kompletně nová,“ sdělil Papuška.

Po dokončení prací by totiž měla být tato stanice bezbariérová a plně přístupná pro vozíčkáře i dětské kočárky.

Výlez bez přístřešku nad hlavou

Nemalou změnou projdou také výstupy z metra. Lidé, kteří budou vystupovat z vestibulu se totiž nedostanou do žádného přístřešku, ale rovnou do otevřeného prostoru. Pražský dopravní podnik (DPP) postupoval podle původní projektové dokumentace rekonstrukce celého náměstí.

Sám DPP se přitom snažil zachování přístřešků prosadit, argumentoval bezpečností cestujících a zvýšenými provozními náklady. Jedním z tvrzení byla například nutnost údržby schodiště i eskalátorů, na které bude pršet a sněžit.

Další záběry poskytují pohled na hlavní eskalátory a samotnou stanici metra. „Aktuálně jsou práce na stanici ve fázi dokončování sanací ostění eskalátorového tunelu a traťových tunelů. Probíhá zpětná montáž hliníkových pohledů a kamenných obkladů, připravují se i ocelové konstrukce pro návoz a montáž dlouhých eskalátorů. Celkem jde o tři kusy. Návoz bude zahájen v druhé polovině června,“ uvedl stavbyvedoucí Petr Velíčka.

Do stanice totiž podle techniků už zatékala voda. „Všechny podhledové prvky se musely sundat, obnažit konstrukce a museli jsme pořádně prozkoumat stávající stav. Potom padlo rozhodnutí o rozsahu sanací, zachránění ocelových výztuží a zamezení přístupu vody,“ dodal Velíčka. Během celé ražby bylo vytěženo téměř devět tisíc kubíků horniny.

Rekonstrukce probíhají ve stanici Jiřího z Poděbrad už od loňského září. V nynější etapě je třeba vyměnit stávající eskalátory za nové, moderní a energeticky úspornější, dále se musí zprovoznit výtahy. Otevření se plánuje až na přelomu října a listopadu, zhruba ve stejném období by měla začít i dlouho slibovaná revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad.