Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku

„V pražských Dejvicích došlo ke srážce tramvaje s přibližně desetiletou dívkou, utrpěla velmi lehké zranění,“ sdělil redakci iDNES.cz pražský policejní mluvčí Richard Hrdina. Dodal, že na místě byli dopravní policisté, kteří zjišťují přesné příčiny incidentu. Hrdina řekl, že dívka má naraženou ruku.
Přítomnost posádky záchranářů, lékaře a inspektora na místě potvrdil mluvčí záchranářů Karel Kirs.
Podle webu Pražské integrované dopravy byl provoz tramvají zastaven mezi zastávkami Hradčanská a Vítězné náměstí, a spoje s čísly 8, 18, 20 a 26 se mohou zpožďovat.