Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku

  17:54,  aktualizováno  17:54
V pražských Dejvicích se srazila tramvaj s přibližně desetiletou dívkou. Provoz tramvají byl mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím zhruba na půl hodiny zastaven a některé spoje nabíraly zpoždění. Podle policie má naštěstí jen lehké zranění.

„V pražských Dejvicích došlo ke srážce tramvaje s přibližně desetiletou dívkou, utrpěla velmi lehké zranění,“ sdělil redakci iDNES.cz pražský policejní mluvčí Richard Hrdina. Dodal, že na místě byli dopravní policisté, kteří zjišťují přesné příčiny incidentu. Hrdina řekl, že dívka má naraženou ruku.

Přítomnost posádky záchranářů, lékaře a inspektora na místě potvrdil mluvčí záchranářů Karel Kirs.

Podle webu Pražské integrované dopravy byl provoz tramvají zastaven mezi zastávkami Hradčanská a Vítězné náměstí, a spoje s čísly 8, 18, 20 a 26 se mohou zpožďovat.

