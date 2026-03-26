Po srážce náklaďáku s osobním autem na východě Prahy jeden z řidičů bojuje o život

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. V kritickém stavu převáželi záchranáři do nemocnice přibližně padesátiletého řidiče osobního auta.
„Pacient byl v bezvědomí, napojený na umělou plicní ventilaci a měl vícečetná závažná poranění,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění.
„Na místě probíhá vyšetřování nehody ze strany policie,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
