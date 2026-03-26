Po srážce náklaďáku s osobním autem na východě Prahy jeden z řidičů bojuje o život

  14:24,  aktualizováno  14:59
Vážná dopravní nehoda se stala ve čtvrtek odpoledne na východě Prahy mezi Dubčí a Kolodějemi. Na stavbě nové silnice v ulici Ke Kolodějskému zámku se srazil nákladní vůz s osobním automobilem. Jeden z účastníků nehody utrpěl velmi vážná zranění.

Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. V kritickém stavu převáželi záchranáři do nemocnice přibližně padesátiletého řidiče osobního auta.

„Pacient byl v bezvědomí, napojený na umělou plicní ventilaci a měl vícečetná závažná poranění,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Nehoda nákladního a osobního vozu mezi Dubčí a Kolodějemi si vyžádala zásah všech složek IZS (26. března 2026)
Nehoda nákladního a osobního vozu mezi Dubčí a Kolodějemi si vyžádala zásah všech složek IZS (26. března 2026)
Nehoda nákladního a osobního vozu mezi Dubčí a Kolodějemi si vyžádala zásah všech složek IZS (26. března 2026)
Nehoda nákladního a osobního vozu mezi Dubčí a Kolodějemi si vyžádala zásah všech složek IZS (26. března 2026)
Řidič nákladního vozu vyvázl bez zranění.

„Na místě probíhá vyšetřování nehody ze strany policie,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

