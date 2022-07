V Čelákovicích se srazili cyklisté, pro staršího z nich letěl vrtulník

„V Čelákovicích došlo k nehodě dvou cyklistů, kdy muž ročník narození 1933 na lávce zezadu narazil do dalšího cyklisty. Zranil se starší muž, který tu kolizi způsobil,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí policie Pavel Truxa.

Na místo vyrazili kromě policistů i záchranáři – letecká posádka a lékař a záchranářská posádka z Brandýsa nad Labem.

„Na místě jsme ošetřili jednoho zraněného muže. Bylo u něj podezření na úraz hlavy, lékař zajistil dýchací cesty. Transportovali jsme ho vrtulníkem na traumatologii Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze,“ sdělila iDNES.cz mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Druhý cyklista nebyl zraněn. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. U staršího muže nemohla být dechová zkouška provedena, policisté zřejmě požádají o odběr v nemocnici.

„Pokud by byl pod vlivem alkoholu, mohlo by to být řešeno jako přestupek,“ doplnil Truxa.