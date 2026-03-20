Program demonstrace na Letné nazvané Nenechme si ukrást budoucnost začne v 15 hodin, konec je naplánován na 19. hodinu. Dopravní podnik posílí metro a zavede speciální tramvaj. Do metropole míří desítky autobusů z regionů.
Obsah
Doprava na Letnou
Pražský dopravní podnik posílí dopravu, ale před začátkem demonstrace a po jejím skončení se čeká velké zatížení kapacit MHD v oblasti Prahy 7. Největší davy se dají čekat ve stanicích metra Hradčanská a Vltavská.
- Provoz metra na linkách A, B i C bude posílen od 12:30 do 20:00 hodin
- Zavedena bude tramvajová linka 36 na trase z Palmovky na Červený vrch a zpět. Propojí všechny linky metra, zastavovat bude na Palmovce, Invalidovně, Křižíkově, Florenci, Vltavské, Hradčanské, Dejvické a Bořislavce.
- Tramvajová linka 36 bude mít od 13 do 19 hodin interval 5 minut.
Jak se dostat na Letnou
Letenská pláň je dostupná pěšky z několika stanic metra nebo nádraží. Může to však trvat déle než obvykle, organizátoři proto účastníky nabádají, aby vyrazili s dostatečným časovým předstihem.
|ZPŮSOB DOPRAVY
|JAK SE DOSTAT NA LETNOU
|Vlakem na Hlavní nádraží
|Metro C → Vltavská, poté tramvaj 1 nebo 25 → Letenské náměstí / Sparta
|Vlakem na Masarykovo nádraží
|Vlak → Praha-Výstaviště
|Vlakem na Smíchovské nádraží
|Tramvaj 12 → Malostranská
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
|Vlakem na Praha-Bubny
|Nádraží je hned u metra Vltavská
|Metro
|Hradčanská (A) → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská (C) → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
Náměstí Republiky (B) → ulicí Revoluční přes Štefánikův most a Letenské sady
|Tramvaj
|Linky 1, 8, 25, 26 → Letná
Navíc od 13:00 speciální linka 36 (Bořislavka-Dejvická–Hradčanská-Vltavská-Florenc-Křižíkova-Invalidovna-Palmovka)
|Pěšky
|Od Malostranské přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
|Auto
|Doporučeno zaparkovat na P+R na okraji města a pokračovat MHD
|Autobus
|Zájezdové autobusy mají vyhrazené místo pro výstup, poté pěšky na Letnou
Kde zaparkovat
Na demonstraci míří nejméně 60 autobusů z regionů. Zastavovat budou pod Letnou u Vltavy, z nábřeží budou moct lidé jít nahoru pěšky, nebo využijí tramvajovou dopravu.
Organizátoři prosí veřejnost, aby auty nejeli až přímo na Letenskou pláň. Kde mohou zaparkovat?
Demonstrace na Letné
Akci připravuje spolek Milion chvilek pro demokracii, který chce upozornit zejména na:
- Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
- Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
- P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
- Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
- Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.
Radnice Prahy 7 nabádá své obyvatele, aby počítali s komplikacemi v automobilové dopravě, včetně případných dočasných uzavírek komunikací.
|
Na Letné promluví několik známých tváří. Přijde až 400 tisíc lidí, věří Milion chvilek
Kde a kdy se demonstrace koná
Účastníci i vystupující se chystají na Letenskou pláň na Praze 7. Hlavní pódium a zázemí bude na straně ministerstva vnitra. Organizátoři rozdělí prostor do 11 sektorů, pět pravých, pět levých a koncový označený Z. Přímo u pódia bude místo pro handicapované a starší účastníky, uprostřed pak část pro rodiny s dětmi.
- Hlavní program proběhne od 15 do cca 17 hodin.
- V sektorech bude umístěno 10 LED obrazovek.
- Sektory budou oddělené bezpečnostními koridory, není možný přechod z jedné strany areálu na druhou.
- Připraveno bude 80 až 90 mobilních toalet na okrajích plochy.
- Na místě bude asi 400 dobrovolníků.