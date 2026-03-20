Speciální tramvaj, posílené metro. Doprava na Letnou během demonstrace v sobotu

  13:00,  aktualizováno  13:00
Až 400 tisíc lidí očekávají organizátoři z Milion chvilek v sobotu 21. března na demonstraci v Praze na Letné. Na místo se dá dostat hromadnou dopravou i pěšky. Auta by měli návštěvníci nechat na okrajích Prahy.
Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu, kterou na pražské Letné...
Demonstrace na Letné v červnu 2019 byla největší politickou protestní akci v Česku od sametové revoluce. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Program demonstrace na Letné nazvané Nenechme si ukrást budoucnost začne v 15 hodin, konec je naplánován na 19. hodinu. Dopravní podnik posílí metro a zavede speciální tramvaj. Do metropole míří desítky autobusů z regionů.

Obsah

Doprava na Letnou

Pražský dopravní podnik posílí dopravu, ale před začátkem demonstrace a po jejím skončení se čeká velké zatížení kapacit MHD v oblasti Prahy 7. Největší davy se dají čekat ve stanicích metra Hradčanská a Vltavská.

  • Provoz metra na linkách A, B i C bude posílen od 12:30 do 20:00 hodin
  • Zavedena bude tramvajová linka 36 na trase z Palmovky na Červený vrch a zpět. Propojí všechny linky metra, zastavovat bude na Palmovce, Invalidovně, Křižíkově, Florenci, Vltavské, Hradčanské, Dejvické a Bořislavce.
  • Tramvajová linka 36 bude mít od 13 do 19 hodin interval 5 minut.

Plánek pro demonstraci 21. března 2026

Jak se dostat na Letnou

Letenská pláň je dostupná pěšky z několika stanic metra nebo nádraží. Může to však trvat déle než obvykle, organizátoři proto účastníky nabádají, aby vyrazili s dostatečným časovým předstihem.

ZPŮSOB DOPRAVYJAK SE DOSTAT NA LETNOU
Vlakem na Hlavní nádražíMetro C → Vltavská, poté tramvaj 1 nebo 25 → Letenské náměstí / Sparta
Vlakem na Masarykovo nádražíVlak → Praha-Výstaviště
Vlakem na Smíchovské nádražíTramvaj 12 → Malostranská
nebo metro B → Náměstí Republiky + pěšky přes Štefánikův most a Letenské sady
Vlakem na Praha-BubnyNádraží je hned u metra Vltavská
MetroHradčanská (A) → ulicí Milady Horákové nebo Na Valech
Vltavská (C) → ulicí Milady Horákové nebo přes Letenské sady
Náměstí Republiky (B) → ulicí Revoluční přes Štefánikův most a Letenské sady
TramvajLinky 1, 8, 25, 26 → Letná
Navíc od 13:00 speciální linka 36 (Bořislavka-Dejvická–Hradčanská-Vltavská-Florenc-Křižíkova-Invalidovna-Palmovka)
PěškyOd Malostranské přes Chotkovy sady nebo mosty s výhledy
AutoDoporučeno zaparkovat na P+R na okraji města a pokračovat MHD
AutobusZájezdové autobusy mají vyhrazené místo pro výstup, poté pěšky na Letnou

Kde zaparkovat

Na demonstraci míří nejméně 60 autobusů z regionů. Zastavovat budou pod Letnou u Vltavy, z nábřeží budou moct lidé jít nahoru pěšky, nebo využijí tramvajovou dopravu.

Organizátoři prosí veřejnost, aby auty nejeli až přímo na Letenskou pláň. Kde mohou zaparkovat?

Demonstrace na Letné

Akci připravuje spolek Milion chvilek pro demokracii, který chce upozornit zejména na:

  • obavy o fungování demokratických institucí
  • kritiku údajného zneužívání moci a oslabení pravidel
  • požadavek na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií
  • výzvu k vyšším výdajům na obranu
  • varování před směřováním země po vzoru Maďarska či Slovenska
  • Součástí akce je také podpora demokratických hodnot a prezidenta Petr Pavel.

  • Modré zóny: O víkendu je parkování v modrých rezidenčních zónách zdarma v částech Prahy 8, Karlíně, v Tróji, Podolí, Krči, Chodově, Hájích, Stodůlkách, Řeporyjích nebo Jinonicích. Na Praze 7 je zdarma jen v některých ulicích, je nutné sledovat dopravní značky nebo podívat se v aplikaci.
    • Oranžové a fialové zóny: Na Praze 7 jsou o víkendu zdarma.
    • P+R parkoviště: Nejlevnější varianta (obvykle 10-20 Kč/den) u stanic metra, například Černý most, Rajská zahrada, Kongresové centrum, Chodov, Opatov.
    • Zdarma je parkoviště v Troji v Povltavské ulici, kde je 276 parkovacích míst.
    • Obchodní centra: Nabízejí 3–5 hodin zdarma (např. Westfield Chodov, OC Nový Smíchov, Arkády Pankrác). OC Stromovka na Praze 7 má jen hodinu zdarma, každá další stojí 60 Kč.

Radnice Prahy 7 nabádá své obyvatele, aby počítali s komplikacemi v automobilové dopravě, včetně případných dočasných uzavírek komunikací.

Na Letné promluví několik známých tváří. Přijde až 400 tisíc lidí, věří Milion chvilek

Kde a kdy se demonstrace koná

Účastníci i vystupující se chystají na Letenskou pláň na Praze 7. Hlavní pódium a zázemí bude na straně ministerstva vnitra. Organizátoři rozdělí prostor do 11 sektorů, pět pravých, pět levých a koncový označený Z. Přímo u pódia bude místo pro handicapované a starší účastníky, uprostřed pak část pro rodiny s dětmi.

  • Hlavní program proběhne od 15 do cca 17 hodin.
  • V sektorech bude umístěno 10 LED obrazovek.
    • Sektory budou oddělené bezpečnostními koridory, není možný přechod z jedné strany areálu na druhou.
  • Připraveno bude 80 až 90 mobilních toalet na okrajích plochy.
  • Na místě bude asi 400 dobrovolníků.
