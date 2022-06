Za smrtící jízdu „na žlutou“ žádal žalobce vězení, soud trestal mírněji

„Porušil povinnosti řidiče hrubým způsobem. Fatální kombinací nepřiměřené rychlosti, která dvakrát překračovala povolenou, a nezastavením na oranžovou, aniž pro to měl nějaké zákonné důvody. On sám naopak uvedl, že pouze spěchal a zrychlil, když se blížil ke křižovatce. To jsou věci, bez kterých by ke střetu nedošlo a ani dojít nemohlo. Není možné se v tomto směru odkazovat na spoluzavinění poškozeného, že on přecházel po přechodu na červenou,“ uvedl předseda senátu Tomáš Hübner.

„Pokud bychom se vydali tímto směrem, tak bychom naprosto absurdně mohli říct, že jakmile nějaký chodec vstoupí na červenou na přechod, tak ho řidič nemusí respektovat, ba mohl by ho klidně srazit a v podstatě si za to může ten chodec sám, protože vstoupil na červenou, tak co se diví. Naopak řidič byl povinen dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti u přechodu bez ohledu na to, jaké světlo chodci svítilo,“ dodal soudce.

Nehoda se stala loni 7. srpna po sedmé hodině ranní na křižovatce ulic Argentinská a Plynární. Hlinský řídil Mercedes Benz Tino. Před srážkou s chodcem jel ve městě na padesátce rychlostí nejméně 103,9 kilometrů v hodině.

Nerespektoval světelný signál se žlutým světlem „pozor“ a nezastavil vozidlo před dopravní značkou příčná čára souvislá. Narazil do muže, který na přechod vyšel ze středního ostrůvku, aniž se rozhlédl, a to zhruba pět sekund před tím, než mu blikla zelená. Chodec na místě vážným zraněním podlehl.

„Byla to velká chyba. Spěchal jsem. Velice špatně jsem zhodnotil situaci před křižovatkou, ještě jsem přidal. Bylo to proto, že mi hrozilo, že nedojedu do dalšího místa včas, což by pro mě mohlo resultovat ve ztrátu práce,“ řekl Hlinský v květnu u minulého hlavního líčení. Na místo šoféra do pražské firmy Film Drivers nastoupil 2. srpna, tedy pět dnů před tragickou havárií.

Hazardní jízda, míní soud

Podle dopravního znalce, který zkoumal nehodový děj, byl Hlinský ve chvíli, kdy se před ním na semaforu změnil signál ze zelené barvy na žlutou, zhruba 45 metrů od plné příčné čáry a 88 metrů od přechodu.

Pokud by jel padesátkou, na bezpečné zastavení by mu podle experta stačilo 28 až 30 metrů. V rychlosti 103,9 km/hod se tato dráha prodloužila na 83 až 85 metrů. I tak ale postačovala k tomu, aby auto zastavilo ještě před přechodem. Podle znalce však začal Hlinský reagovat na pohyb chodce na přechodu opožděně, a to až 1,5 sekundy před střetem. Na místě přitom byla velmi dobrá viditelnost.

18. května 2022

Předpisy uvádějí, že „je-li vozidlo při rozsvícení žlutého signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě“, podle soudu však v případě obžalovaného řidiče „tato situace naprosto nenastala“.

„Ze znaleckého posudku vyplynulo, že v době přeskočení světel byl pan obžalovaný se svým autem před světly 45 metrů. Nebylo zaznamenáno, že by za ním kdokoliv jel, kdokoliv se na něj tlačil nebo ho jinak ohrožoval či omezoval. Znalec uvedl, že s ohledem na rychlost by řidič zastavil za čárou, ale stále ještě před přechodem pro chodce. Pokud by jel povolenou padesátkou, tak by zastavil dokonce před semafory,“ připomněl soudce.

Právě porušení rychlosti a nerespektování světelné signalizace jsou podle soudu hlavní příčinou toho, že nehoda skončila tragicky. „Nedá se o tom hovořit jinak než jako o hazardním způsobu jízdy,“ prohlásil soudce.

Hrozily mu dva až osm let vězení

Státní zástupce původně navrhoval Hlinskému v obžalobě za usmrcení z nedbalosti podmínku. Během hlavního líčení však změnil názor a žádal pro řidiče s ohledem na jeho přístup nepodmíněný trest.

„Připadá mi, že si vůbec nepřipouští, jak závažného jednání se dopustil. Vinu shledává na straně poškozeného, který se pohyboval v křižovatce na červenou. Nezazněla žádná omluva, pan obžalovaný zvesela pokračuje v řízení, aniž by na něj ta nehoda měla jakýkoliv vliv. V minulosti již byl odsouzen za trestný čin v dopravě, byť k podmíněnému trestu a ve zkušební době se osvědčil,“ prohlásil žalobce Šimon Vavrečka. Pro Hlinského chtěl zhruba 30 měsíců vězení.

„Celá věc je mi velice líto a není vůbec pravda, že by se mě to jakkoliv nedotklo,“ oponoval řidič.

Soud nakonec muži uložil požadovaných 30 měsíců vězení, avšak podmíněně, konkrétně s odkladem na tříletou zkušební dobu. Hlinský, který má v kartě šest záznamů a z dřívějška tři zahlazené zákazy řízení, současně dostal také nový pětiletý zákaz šoférování. Kvůli tomu by si musel hledat novou práci.

„Máme za to, že dostatečný je nadále trest podmíněný. Není ve vzduchoprázdnu. Délka trestu, zkušební doby i zákazu řízení byla pečlivě kalibrována podle dostupné judikatury,“ zdůraznil předseda senátu. Soud při ukládání trestu přihlédl ke spoluzavinění chodce i k osobě Hlinského, který prý „s výjimkou segmentu dopravy“ žije řádným životem.

Rozsudek není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na podání možného odvolání.