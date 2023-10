Dívkám z ústavu dal drogy, pak je zneužil k výrobě dětského porna, tvrdí obžaloba

Rozsáhlá obžaloba zmiňuje v úvodu osm dívek ve věku patnáct až sedmnáct let, kterým měl Robert Z. poskytnout v letech 2020 až 2022 drogy. Nejčastěji pervitin, v několika případech ale také kokain, heroin nebo marihuanu.

Podle spisu k tomu obvykle docházelo v jeho bytě v Praze 5 na dohled od motolské nemocnice. Dvě z dívek například uvádějí, že od něj každá dostala v průběhu několika týdnů přes 40 gramů pervitinu, což představuje zhruba 200 dávek. „To množství je sci-fi, měla jednu čáru za tři dny. Někdy nedostala nic, když jsem neměl,“ reagoval Robert Z.

Podle tvrzení další dívky jí muž poskytl na přelomu loňského března a dubna během deseti dnů na 300 aplikačních dávek pervitinu. „Není to pravda, je to až fyzicky nemožná dávka, to by nikdo nepřežil,“ hájil se obžalovaný. Připustil, že dívkám drogy opatřil. Trvá však na tom, že šlo o výrazně menší množství a že za pervitin nikdy nechtěl žádné protislužby.

Podle obžaloby u sebe doma v průběhu loňského roku tři mladistvé dívky zamkl, zdrogoval, a ve stavu, kdy se nemohly bránit, je sexuálně zneužil.

„Využil její bezbrannosti způsobené požitím nadměrného množství omamných a psychotropních látek, které jí sám poskytl a aplikoval. I přes její verbálně projevený nesouhlas jí svlékl oblečení a vykonal na ní vaginální pohlavní styk, dále prováděl orální sex, masturbaci, strkal jí do vagíny vibrátory a další předměty,“ popsal jeden z případů státní zástupce František Novák.

Robert Z. měl také dívky přimět, aby se obnažovaly a pózovaly v sexuálně vyzývavých polohách, které si údajně dokumentoval svým mobilním telefonem.

Minutová legrace, tvrdí muž

Kriminalisté zajistili desítky fotek, na kterých jsou tyto mladistvé nahé, polonahé nebo v přiléhavém prádle. Na některých fotografiích je obžalovaný zachycen, jak drží ňadro dívky, nebo ho má v ústech.

„Všechny fotografie byly dělány s jejich souhlasem, nejednalo se o žádný nátlak. Až do mého zadržení jsem absolutně netušil, že slečny, které mohou sexuálně žít od patnácti let, se u toho nesmí fotit,“ divil se před soudem Robert Z. Některé fotky (selfie) podle něj fotily dívky samy, jiné mu prý poslaly.

Zajištěné video, na kterém si dívky strkají do úst dva umělé penisy, označil za „minutovou legraci“. „Šlo o sázku, jestli se jim tam vejdou. Tak si vzaly ty umělý, patří mému spolubydlícímu, byl tam jako divák,“ vysvětloval.

Opakovaně odmítl, že by dívky byly během těchto hrátek pod nadměrným vlivem drog tak, že by byly bezbranné. Nesouhlasí ani s tím, že je doma zamykal, aby nemohly odejít.

„Na balkoně mám mříž, je to kvůli zlodějům. Bydlím v přízemí, tak aby mi tam nikdo nevlezl. Když jsme byli doma, zamykal se maximálně horní zámek. Ten je manuální. I s řetízkem se dá otevřít za čtvrt minuty, klíč nepotřebujete,“ tvrdí.

Šest dívek na útěku

S dívkami se prý seznamoval postupně. Nejprve s jednou a přes ni pak s dalšími. Všechny údajně prošly Diagnostickým ústavem v pražských Hodkovičkách, což je podle něj taková přestupní stanice, ve které dívky rozdělují do dalších ústavů v republice.

Za některými chovankami, s nimiž byl v kontaktu, přijel loni v březnu do Černovic u Tábora. „Čtyři holky šly na vycházku. Za poštou si pak dvě daly malou čáru. Byl to můj pervitin. Dvě se pak vrátily na barák, dvě odjely se mnou. Co mi řekly, si už nepamatuju,“ dodal.

V průběhu loňského roku měl mít doma postupně šest dívek, které byly podle obžaloby na útěku. Po jedné bylo dokonce vyhlášeno celostátní pátrání.

„O tom jsem věděl a nadšenej jsem z toho nebyl. Ale byla u mě jen dva a půl dne, pak odešla. Nijak jsem to neřešil. Když mi některá z dívek řekla, že je na propustce, neověřoval jsem to,“ prohlásil v jednací síni.

Obžaloba viní muže z celkem sedmi trestných činů, konkrétně ze znásilnění, sexuálního nátlaku, výroby a nakládání s dětskou pornografií, nabízení drog, omezování osobní svobody, ohrožování výchovy dítěte a maření výkonu úředního rozhodnutí.

Žalobce navrhuje Robertovi Z. osm až devět let vězení. Hlavní líčení by mělo pokračovat v listopadu výslechem poškozených dívek a dalších svědků i znalců.