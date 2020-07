Za krampusovou vraždu v suterénu si mladík odpyká 10 let

„Není pochyb, že pachatelem byl obžalovaný. Se sexuálními praktikami počítal a nemohl jimi být překvapen. Proti jednání poškozeného se mohl ohradit jiným způsobem a nemusel jej tak razantně usmrtit,“ zdůvodnil rozhodnutí soudce Jiří Lněnička.

Jeho senát jen zmírnil rozhodnutí o způsobu výkonu trestu, Lukáš Toman si jej bude odpykávat ve věznici s mírnějším režimem. „Ani trest neshledáváme nepřiměřeně přísným,“ zaznělo ve zdůvodnění dnešního rozsudku, který je pravomocný.

V případu rozhodoval v prvním stupni v květnu senát Městského soudu v Praze. Ten Tomanovi za vraždu uložil desetiletý trest. Soudci jej vyměřili na samé spodní hranici sazby, která činí 10 až 18 roků. Státní zástupce tento verdikt akceptoval. Advokát obžalovaného se odvolal k vrchnímu soudu.

„Soud prvního stupně se řádně nevypořádal s námitkami obhajoby. Jednání mého klienta mohlo splňovat některé znaky přiměřené obrany. I trest vzhledem k okolnostem považujeme za nepřiměřeně přísný,“ argumentoval dnes obhájce.

Ten navrhl, aby soud jeho mandanta uznal vinným ze zabití, za něž lze uložit trest od osmi do 16 let. Popřípadě aby soudci trest za vraždu snížili pod spodní hranici sazby. „Byl to vždy hodný kluk. Ani prát se neuměl,“ uvedla v odvolání matka obžalovaného. „Mrzí mě to. Rád bych to vzal zpátky,“ pronesl Lukáš Toman.

Naopak státní zástupkyně požadovala potvrzení rozsudku. „Odvolání není důvodné. Na poškozeného obžalovaný zaútočil vícečetně způsobem, znemožňujícím záchranu života,“ uvedla žalobkyně.

Ve znamení Krampuse

Toman uvedl, že tragédii odstartoval dluh za kožich, který měl dodat oběti. Protože se tak nestalo, byl podle své verze požádán o sex. „Myslel jsem, že když dlužím, tak se to tak vyřeší. Proč jsem s nabídkou souhlasil, nevím,“ sdělil obžalovaný.

Mladík 22. září 2019 vyjel do Prahy za poškozeným, střetli se v suterénu jednoho z domů v Krči. Do Prahy v inkriminovaný den přijel s taškou, v níž měl zabaleny rozličné sexuální pomůcky a také poškozenou masku Krampuse, mytické bytosti, s ulomeným rohem.

V uzamčené místnosti, přezdívané bunkr, došlo podle obžalovaného i na sexuální praktiky. Setkání ale skončilo tragicky, Lukáš Toman staršího muže v afektu surově napadl a smrtelně zranil sérií ran blíže neidentifikovanou ostrou zbraní do hlavy. „Dostal jsem něco jako zatmění,“ uvedl obviněný.

Útočník ujel z místa činu, cestou vyhodil z auta na okraji Prahy některé kompromitující věci. Moc mu to nepomohlo. Doma na jihu Čech Tomana po pár hodinách zatkla policie, k činu se hned doznal. Svědci obviněného označovali za obyčejného, slušného mladíka.

„Nezjistili jsme duševní chorobu, delikt byl afektivně podmíněn,“ popsali Tomanovu osobnost znalci psychiatr a psycholog. Podle expertů v době činu nebyl opilý, ani zdrogovaný, neměl ani problémy se závislostí na alkoholu či narkotikách, nikdy neměl konflikt se zákonem.

Rodina a právník oběti rozhodně protestovali, že by měl delikt sexuální podtext. „Vylučuji to, manžel byl slušný, temperamentní, vždy spravedlivý,“ sdělila kategoricky choť oběti. Tato motivace podle rodinného právníka ani neměla zaznít v odůvodnění rozsudku.