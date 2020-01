Za vraždu podnikatele dostal uprchlý ruský občan osmnáct let vězení

Ázerbájdžánec s ruským občanstvím Ramil Alijev dostal u Městského soudu v Praze 18 let vězení za brutální vraždu ruského podnikatele v Holešovicích, která se stala v červnu 2017. Čtyřiatřicetiletý muž je stíhaný jako uprchlý. V souvislosti s vraždou byl již odsouzen Gruzínec Mamuka Apchaidze, soudy ho poslaly do vězení na 16 let.