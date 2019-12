Spolubydlící hlásil kouření marihuany na ubytovně, muž ho podle spisu ubodal

Čabrák si zapálil 24. července na pokoji v ubytovně, což bylo v rozporu s pravidly. Spolubydlícímu se to nelíbilo, tak prohřešek oznámil na recepci.

Na pokoji kvůli tomu vypukl spor, při kterém spolubydlící Čabráka vyhodil na chodbu ubikace. To se obžalovanému nelíbilo. Rivala nejprve uhodil rukou do hlavy, posléze podle obžaloby sáhl po kuchyňském noži.

„Zbraní o celkové délce 240 milimetrů poškozeného třikrát bodl do hrudníku a břicha,“ popsala státní zástupkyně Margita Kralická. Těžkým poraněním pobodaný na místě po několika okamžicích podlehl.

„U poškozeného došlo k zakrvácení osrdečníku, pravé hrudní dutiny, břišní dutiny a zapobřišnicového prostoru,“ popsala vážná poranění žalobkyně.

Útočník opustil místo činu a vydal se na nedalekou stanici autobusu. Dříve než očekávaný spoj však přijeli policisté, kteří ho na místě odzbrojili a zatkli.

„Nebudu vypovídat,“ řekl stručně Čabrák v jednací síni pražského městského soudu. Podobně stroze se vyjádřil v létě u policejního vyšetřovatele.

Předsedkyně senátu tak neměla k dispozici žádnou procesně použitelnou výpověď, kterou by mohla v hlavním líčení alespoň přečíst, a jasno do celé věci musí vnést svědci a znalci.

Nožem neútočil zdaleka poprvé

„Otíral jsem mu rány ručníkem, něco o tom vím, sám jsem byl už pobodán. Bylo to ale marné, jen chrčel, nevnímal,“ vylíčil jeden ze svědků to, co se v osudné červencové odpoledne odehrávalo na ubytovně.

„Vyšel jsem z pokoje a na zemi prostě ležel nějaký mrtvý muž,“ popsal scénu jiný dělník, který žil na stejném patře.

Soudkyně četla také výpověď policistů vyslaných do Libuše. „Našli jsme ho na zastávce. Choval se klidně, kolegovi na vyžádání vydal nůž,“ popsal do protokolu zatčení důstojník speciální pořádkové jednotky.

Odjezd z Libuše si obžalovaný zřejmě užíval. „Když ho vezli, vyplazoval na nás jazyk,“ vzpomínal obyvatel ubikace.

Čabrák se nestřetl s paragrafy trestního zákona poprvé, jeho rejstřík obsahuje osm záznamů. Z nich plyne, že nože má ve zvláštní oblibě.

Trest si vyslechl i za uliční loupež, při níž náhodnou chodkyni bodl do ruky. Se stejným typem zbraně přepadl lékárnu. Aktuálně je obžalovaný v podmínce za těžké ublížení na zdraví, kdy na svého soka tasil a použil nůž.

To vše se promítlo, když soudkyně řešila také otázku prodloužení vazby. Advokát požádal o propuštění klienta na svobodu a pobyt za mřížemi chtěl nahradit třeba slibem, že se bude dostavovat k hlavnímu líčení, nebo elektronickým náramkem.

Soudkyně ovšem vazbu protáhla. „Je evidentní, že má s tímto druhem trestné činnosti zkušenosti a mohl by v ní pokračovat,“ zdůvodnila Zuzana Zápalková.

Hlavní líčení bude pokračovat v únoru, kdy soud vyslechne mimo jiné psychiatra, psychologa a další znalce a svědky.