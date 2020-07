Byl to můj nejlepší kamarád, řekl bezdomovec obžalovaný z vraždy kumpána

„Po krátké slovní a fyzické rozepři obžalovaný na poškozeného zaútočil kuchyňským nožem,“ popsal státní zástupce Jiří Valsamis.

Napadený inkasoval osm centimetrů hlubokou ránu do krku. Těžkému zranění podlehl na místě.

„Zemřel následkem pokrvácivého šoku,“ uvedl žalobce Valsamis.

Zraněnému už nepomohli ani zalarmovaní záchranáři. Popoviče hned na místě zatkli policisté.

Tři dekády prožil na ulici

„Upřímně, jsem alkoholik,“ sdělil během výslechu u soudu obžalovaný.

Jeho denní dávka se prý pohybovala okolo dvou litrů laciného vína. Popíjel ho i osudový den s obětí a přidal k tomu grog.

Poté se oba muži začali kvůli vypitému vínu hádat. Popovič chtěl parťáka vyhodit za dveře chatky, ten se však vzpouzel.

„Chtěl jsem ho praštit talířem. Pak si nepamatuji, jak se to stalo. Až poté jsem zjistil, že jsem ho vzal nožem. Byl to můj nejlepší kamarád, pomáhal mi stavět chatku. Je to smutné, nemělo se to stát,“ řekl Popovič.

Někdejší stavební dělník z východních Čech pobýval v Praze na ulici od roku 1991.

„Žil jsem v kanálech, po lesích, ve vybydlených domech, kde se dalo. Živil jsem se sběrem papíru, nechával se najímat na různé práce a tak,“ popsal tři dekády na ulici.

Prosím, pusťte ho, žadonila svědkyně

Co se v chatové osadě loni dělo, se soud snažil zjistit i z výpovědí svědků, zpravidla místních lidí.

„Ten poškozený neustále vyvolával konflikty. Naopak Popovič v Braníku platil za oblíbenou postavu,“ sdělil jeden z nich.

Druhý z bezdomovců Popoviče podle několika výpovědí v minulosti surově napadl pěstmi do obličeje a zranil.

„Byla to otázka času, kdy někomu někdo střelí facku. Ale že tam bodne někdo někoho do krku, to jsem nečekala,“ sdělila žena, která se v kritické době nacházela na místě činu.

Významný podíl na začátku hádky měl podle ní poškozený muž. „Mirek to neudělal schválně. Se slzami v očích mi řekl, já ho bodnul. Prosím, propusťte Mirka na svobodu, on to neudělal schválně,“ prosila svědkyně emotivně předsedkyni senátu.

„Jako svatojánské mušky jsem viděl rojit se policajty,“ vzpomněl pak v jednací síni další z obyvatel osady na to, co si z osudného večera 14. prosince pamatuje.

Předsedkyně senátu hlavní líčení naplánovala na dva dny, jednání pokračuje čtením písemných materiálů a výslechy dalších svědků. Popovičovi hrozí 10 až 18 let za mřížemi.