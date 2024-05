Nechat, nebo odstranit Krista na kříži od Myslbeka? Na AVU se přou o sochu

O sporu jako první informoval server Echo24.cz. Míča, který působí na AVU od roku 2015, plánovaný přesun Krista na kříži odsoudil na sociální síti slovy „když nerespektuješ práci někoho jiného a respekt neznamená souhlas a bereš ji pouze ideologicky, tak se nediv“.

V komentářích pod jeho příspěvkem pak zareagovala Doležalová. „Mě to taky děsí, když jdu k vrátnici,“ napsala o soše. „Mne právě ne,“ opáčil Míča. Doležalová argumentovala tím, že jí utrpení člověka přijde morbidní.

„Nevím, proč je to tam stále. Chápu historii autora, ale ne proč je to stále nedotknutelný. Slušelo by mu jiné místo, nevím kde. Omlouvám se, ale Kristus trpící na kříži je za zenitem,“ dodala pedagožka. S jejím názorem ale v diskuzi nikdo další nesouzněl.

„Kristus na kříži se vám zdá morbidní? Přitom sama chcete pořád vraždit Putina. Viz váš profil,“ napsal jeden z diskutujících, který tím narážel na opakující se výzvy volající po smrti ruského prezidenta na facebookovém profilu Doležalové.

„Jano, a mnohé artefakty, které vznikají v ateliérech školy, jsou také morbidní či jinak působící mimo standardní libost, líbivost etc., to nevadí?“ reagoval například sochař a hudebník Štěpán Málek.

Rektorka AVU Maria Topolčanská uvedla, že neexistují žádné organizované skupiny zastánců a odpůrců sochy. Podle ní jde o spor jednotlivců. „Myslela jsem si, že jako každá vysoká škola můžeme nakládat se svým fundusem, jak potřebujeme,“ napsala.

Podle ní měla být socha Krista přesunuta ze dvou důvodů: „1. škola je sekulární prostor a 2. lepší fyzické podmínky pro sochy. Nebude. Nevadí. Socha zůstane viset na svém místě, na rok, na pět let, do kdy budeme/budete chtít, do nekonečna. Diskutujme. Antické sochy byly převezeny do Moderní galerie AVU, aby uvolnily místo klauzurám a diplomní výstavě,“ vysvětlila Topolčanská.

Škola k věci uvedla, že dílo se má z důvodu ochrany zhruba za měsíc přesunout do vestibulu Moderní galerie AVU, protože na současném místě byla plastika několikrát poničena.