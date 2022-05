Soběstačnost Prahy posílí energocentrum a bioplynka, plánuje náměstek

Ohrožuje válka na Ukrajině a hrozba omezení dodávek plynu z Ruska fungování hlavního města?

Ohrožuje. Nejde přitom jen o hrozbu samotného omezení dodávek plynu z Ruska. Velký dopad na fungování města, městských společností, ale i peněženky Pražanů má skokově rostoucí cena plynu. Jen v roce 2021 cena vzrostla o více než 170 procent a letos to nebude jiné. Vypuknutí války na Ukrajině samozřejmě pohled na plyn jako stabilní a cenově dostupný zdroj energie zásadním způsobem mění.

Jak?

V rámci Klimatického plánu jsme s plynem počítali jako s přechodným, ale významným zdrojem energie. Minimálně do roku 2030. Sice jsme počítali s tím, že bude procházet revizí, ale absolutně nás nenapadlo, že budeme muset reagovat na něco tak šíleného, jako je vpád Ruska na Ukrajinu. Vnímám nutnost snížit v maximální možné míře naši závislost na ruském plynu, a proto jsem zadal pracovní skupině pro klimatickou změnu, aby připravila aktualizaci plánu.

V jakém slova smyslu?

Cílem bude posoudit, jak dále omezit budoucí roli zemního plynu v krytí energetických potřeb města a jeho obyvatel s cílem snížit závislost Prahy na dodávkách ruského zemního plynu. V Praze zemní plyn na vytápění využívá 180 tisíc domácností a dále několik desítek tisíc odběratelů z řad institucí a firem. Bude to proto otázka spíše let než měsíců. Aktualizaci bych nicméně rád předložil radě ještě do začátku léta.

Je to velký posun ve srovnání s předchozím uvažováním?

Ono to vlastně urychlilo způsob přemýšlení nad energetikou, která je vnímána jako záležitost státu nebo ministerských úřadů. V Praze jsme si však již loni dali jako jeden z pilířů bezpečnosti města udržitelnou energetiku. Její součástí je i soběstačnost, například v podobě zelených zdrojů. Důležitá je také inovativní síť v podobě chytrého a efektivního měření. No a v neposlední řadě i udržitelná cena. Dříve jsme více řešili udržitelnou stránku věci, nyní více řešíme tu geopolitickou - jak se zbavit závislosti na ruském plynu.

Budete Pražanům nějakým způsobem kompenzovat rozdíly v cenách?

Naším úkolem je především dodávky plynu zajistit ve spolupráci se státem a velkými energetickými společnosti. Město v tomhle hraje menšinovou roli.

Ano, ale vlastníte Pražskou plynárenskou, což je jedna z největší energetických firem v zemi.

Máte pravdu, ale zároveň se jedná o normální obchodní společnost, která operuje na otevřeném trhu. Tady jsme skutečně omezeni.

Dobře, takže jaké kroky připravujete, abyste zajistili stabilitu dodávek zejména plynu a tepla pro pražské domácnosti a podniky?

Prvním konkrétním krokem je zahájení přípravy výstavby energocentra využívajícího odpadní vody z Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči. Ve zkratce lze říci, že energocentrum bude za pomoci série velkokapacitních tepelných čerpadel nejprve získávat tepelnou energii pro dodávku do zde sousedících lokalit Dejvic a Veleslavína a ve druhé etapě do lokality Holešovice a do rozvojového území Bubny-Zátory. Půjde o největší zařízení na výrobu tepla a chladu v ČR na bázi tepelných čerpadel. Dodávky tepla z velkokapacitních tepelných čerpadel jsou plánovány během několika málo let a samotná tepelná čerpadla budou poháněna elektřinou z obnovitelných zdrojů. To by mohlo pokrýt až třetinu tepelné spotřeby ve městě.

Zjevně velký projekt. Kdy by mohl začít fungovat?

Bavíme se o roku 2025.

Předpokládám, že ale budete diverzifikovat…

Ano. Dalším krokem je realizace projektů, s jejichž pomocí bude možné část spotřeby plynu krýt z vlastních zdrojů. Už jsme prosadili, aby zde v Ústřední čistírně odpadních vod vznikla výrobna biometanu. První etapa bude uvedena do provozu ještě letos, a pokud se ukáže jako ekonomicky efektivní, může se její kapacita v čase několikanásobně zvýšit. Jako druhý zdroj biometanu chceme vlastní bioplynovou stanici na zpracování vytříděné biosložky komunálního odpadu, která by mohla být uvedena do provozu okolo roku 2025.

Tohle všechno bude trvat nějaký čas. Neuvažujete o něčem, co nezávislost města podpoří rychleji?

Uvažujeme o koupi vlastní bioplynové stanice. Svoz bioodpadu již zajišťujeme. Článek, který nám nyní chybí, je jeho přeměna na energii. Vzhledem k tomu, že bioplynku nepostavíte za měsíc, si ji chceme pořídit již plně fungující. Nyní o tom jednají Pražské služby a na nákup máme vyhrazeny prostředky z rezerv města. Plus je na takovou investici možné čerpat finance i z Evropských fondů. Myslím, že do měsíce budeme schopni sdělit podrobnější informace.