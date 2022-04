Příliš drsné 0:2, kritizují lidé kampaň po úmrtí chodců pod tramvajemi

14:32

Pražský dopravní podnik (DPP) na konci března už počtvrté spustil kampaň Neskákej mi pod kola. Hned na začátku dubna však během tří dnů zemřeli v důsledku srážky s tramvají dva lidé. Součástí kampaně je právě i skóre chodci vs. tramvaje, které se téměř po třech letech bez úmrtí změnilo na 0:2. To však lidé kritizují, přijde jim to jako výsměch obětem.